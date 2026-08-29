Zeljko Kopic, declarație de dragoste pentru Dinamo: ”Nu mi-aș putea imagina să lucrez pentru una dintre rivale”

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Deși de curând a devenit antrenorul formației poloneze Wieczysta Cracovia, Zeljko Kopic nu a uitat perioada petrecută la Dinamo. Croatul a mărturisit că este în continuare legat de ”roș-albi” și a mărturisit că în România nu ar merge la o altă echipă.

Dinamo e pentru totdeauna în sufletul lui Zeljko Kopic

La scurt timp după , Kopic a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo. El a recunoscut că nu i-a fost ușor să ia decizia de a rezilia contractul, însă este convins că a fost alegerea corectă.

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”Să părăsesc Dinamo n-a fost deloc ușor pentru mine. Am petrecut doi ani și jumătate la club și am trecut prin multe împreună. Mă simt bine în legătură cu deciziile pe care le-am luat. Când am ajuns la Dinamo, am știut că este decizia corectă, în ciuda scepticismului, neîncrederii și dubiilor multor oameni.

Doar câțiva credeau că Dinamo ar putea ieși din situația în care se afla. Rezultatele nu erau bune, atmosfera era proastă, iar nivelul de neîncredere în proiect era extrem de ridicat. Dar eu am crezut. La fel, știu că plecarea, în ciuda surprinderii multora, a fost decizia corectă. Nu am nicio îndoială că am evaluat corect situația”, a declarat Zeljko Kopic, pentru .

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O vede pe Dinamo campioană

Tehnicianul croat a mărturisit că urmărește în continuare campionatul României și este convins că Dinamo se poate bate la titlu în acest sezon. El a făcut și o promisiune că nu va ajunge niciodată la una dintre rivalele ”câinilor”.

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”Bineînțeles că urmăresc Dinamo. Voi fi mereu suporterul lor, indiferent unde mă aflu. Sunt mereu interesat de echipă și le doresc tot binele clubului și suporterilor. Da, cred că Dinamo poate lupta pentru titlu în acest sezon. A avut un start excelent de stagiune și sper să poată continua la fel.

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Dinamo este un club uriaș, cu adevărat special – pentru mine, cel mai mare club din România – și are suporteri incredibili. Dinamo va ocupa întotdeauna un loc special în inima mea. Nu pot decât să le mulțumesc suporterilor pentru tot sprijinul acordat și să le doresc ca Dinamo să fie un club exemplar, de succes și care să inspire mândrie.

(n.r. – Ați accepta o propunere de la vreuna dintre rivalele lui Dinamo?) Din această perspectivă, nu. Am o legătură emoțională atât de puternică față de Dinamo, încât, în acest moment, nici nu mi-aș putea imagina să lucrez pentru una dintre rivalele tradiționale ale clubului”, a spus Kopic.

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Kopic l-a luat pe Florentin Petre în staff-ul său

Alături de Zelko Kopic, la Wieczysta Cracovia au mai ajuns și analistul video Cosmin Bujor. Croatul a explicat motivul pentru care a ales să-i ia în staff-ul său pe cei doi.

”Pentru că îi respect atât ca profesioniști, cât și ca oameni. Am, de asemenea, o părere foarte bună despre alți membri ai staff-ului meu tehnic de la Dinamo și cred că vom mai lucra împreună în viitor. Din păcate, acest lucru nu este întotdeauna posibil.

Nu aș spune că mi-am lăsat prietenii în urmă în România. Sunt în continuare în legătură cu toți și sunt convins că vom rămâne apropiați. Aceasta este meseria mea și așa funcționează fotbalul: uneori trebuie să mergi mai departe și să accepți o nouă provocare, dar asta nu înseamnă că îi pierzi pe oamenii care au devenit importanți pentru tine”, a afirmat Kopic.