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Zeljko Kopic, demis după 5 meciuri? Fostul fotbalist de la FCSB, anunț uluitor: „Joacă pentru a-și păstra postul!”

Wieczysta Cracovia a suferit un nou eșec, al treilea din mandatul lui Zeljko Kopic, iar postul antrenorului croat este în pericol. Totul a fost dezvăluit de un fost fotbalist de la FCSB.
Bogdan Mariș
14.09.2026 | 06:15
Zeljko Kopic demis dupa 5 meciuri Fostul fotbalist de la FCSB anunt uluitor Joaca pentru asi pastra postul
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Zeljko Kopic (49 de ani) ar putea fi demis după doar 5 partide. FOTO: X @Wieczysta
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Numit la Wieczysta Cracovia spre finalul lunii august, Zeljko Kopic (49 de ani) ar putea fi demis după doar 5 partide. Până în acest moment, Wieczysta a înregistrat o remiză și 3 eșecuri sub comanda tehnicianului croat, iar fostul atacant al FCSB-ului, polonezul Lukasz Gikiewicz, a dezvăluit că Zeljko Kopic ar putea fi demis în cazul în care echipa sa nu o învinge pe Widzew Lodz în următoarea etapă.

Zeljko Kopic ar putea fi demis după doar 5 meciuri

Wieczysta Cracovia a cedat cu 0-2 pe terenul celor de la Pogon Szczecin în etapa a 8-a a campionatului polonez, portarul român Valentin Cojocaru fiind titular pentru gazde. A fost al treilea eșec al celor de la Wieczysta sub comanda lui Zeljko Kopic, după 0-2 în derby-ul din campionat cu Wisla și 1-3 contra celor de la Avia Swidnik, grupare din divizia a treia, în Cupă.

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Singurul punct pe care l-a obținut Wieczysta sub comanda fostului antrenor al lui Dinamo, care este asistat în Polonia și de Florentin Petre, a sosit în etapa precedentă, în urma remizei cu Zaglebie, 1-1. În următoarea rundă, echipa pregătită de Zeljko Kopic va evolua pe terenul celor de la Widzew Lodz, iar în cazul în care meciul nu va fi câștigat, antrenorul croat ar putea fi demis.

Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de fostul atacant polonez Lukasz Gikiewicz, care în 2019 a evoluat în 4 partide pentru FCSB. „Zeljko Kopic joacă pentru postul său împotriva lui Widzew”, a transmis acesta. Contractul lui Zeljko Kopic cu Wieczysta este valabil până la finalul stagiunii.

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Ce a declarat Zeljko Kopic după eșecul cu Pogon

Wieczysta a rămas cu 4 puncte în clasament după eșecul cu Pogon și ocupă momentan penultimul loc în Polonia. Zeljko Kopic a tras concluziile la finalul jocului. „În primul rând, felicitări adversarilor. Am jucat solid în primele 45 de minute. Din punct de vedere defensiv, ne-am apărat bine, am avut ocaziile noastre și am reușit adesea să ducem mingea în ultima treime.

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După pauză, Pogon a început să pună presiune, ne-a împins înapoi și a trimis multe mingi în careul nostru. În repriza a doua, prospețimea extremelor a făcut o diferență importantă și ne-a oferit oportunități de a ataca. Totuși, primul gol i-a dat avantaj lui Pogon, iar din acel moment a început un alt meci. Evident, după acel gol ne-am deschis mult, pentru că voiam să egalăm.

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Am lăsat astfel mai multe spații adversarului, dar era necesar. În consecință, am primit și al doilea gol. Defensiv, am fi putut fi mai bine organizați, dar a fost un risc asumat. În schimb, în ceea ce privește energia și spiritul arătate astăzi de echipă, nu am niciun reproș. Din aceste puncte de vedere, echipa a arătat bine”, a spus tehnicianul care a pregătit-o pe Dinamo în perioada decembrie 2023 – iunie 2026.

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