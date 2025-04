Zeljko Kopic, descumpănit după Dinamo – Universitatea Craiova 0-2: „Ne-am folosit toate resursele. Trebuie să înțelegem situația”

Venită cu un moral bun de la Cluj, după succesul cu ”U”, Dinamo . Formația antrenată de Zeljko Kopic nu a făcut față adversarei mult mai bine pregătite.

Dinamo, un singur succes în cinci etape de play-off

Dinamo și Universitatea Craiova au închis etapa a cincea a play-off-ului din SuperLiga României. Oltenii antrenați de Mirel Rădoi au obținut o victorie care îi menține la trei puncte în spatele liderului FCSB, după cinci meciuri disputate.

, iar Dinamo a avut puține șanse de a reveni în meci, cea mai mare fiind irosită de Alexandru Pop. „Câinii” au avut și la acest joc absențe importante.

Antrenorul celor de la Dinamo a încercat să găsească explicații pentru un nou eșec în play-off și a vorbit inclusiv despre planurile pe care le are pentru următorul sezon pe banca formației din Ștefan cel Mare.

„Am închis spațiile pe partea dreaptă, unde a fost Mitriță. Nu au avut multe ocazii, am avut tranziții bune și trei ocazii bune de gol. În repriza secundă au marcat la prima ocazie, am încercat să accentuăm ritmul, dar nu am reușit să marcăm prin Alex Pop. Mitriță a marcat un gol fantastic și aici s-a terminat meciul.

Am încercat, jucătorii și-au dorit victoria, au luptat. Am dat totul și am avut limitele noastre. Ei au marcat la cele mai bune ocazii și noi nu. Nu este bine când pierzi, dar nu am ce să le reproșez jucătorilor. E greu să ții piept 90 de minute unor astfel de jucători. Când primești gol te deschizi și le dai spații adversarilor”.

Zeljko Kopic: „Fotbalul este un joc unde te lupți pentru puncte”

„(n. r. despre accidentări) Ne-am folosit toate resursele pentru a ajunge în play-off. E normal ca la un moment dat să intervină accidentări. Sunt câțiva jucători care revin în lot săptămâna viitoare. Trebuie să ne înțelegem situația. (n. r. despre Pașcalău și Soare) Sunt băieți tineri, ei joacă la lotul național, au talent și viitor, dar această perioadă de adaptare nu este ușoară. A fost important să aștept momentul oportun pentru a le da minute și încredere.

Mai avem patru meciuri pe Arena Națională și unul la Craiova. Vom vedea ce jucători avem la dispoziție, vom pregăti meciurile la cel mai bun nivel posibil. Vom încerca să motivăm jucătorii și să ne pregătim pentru sezonul următor. Știm că gazonul de pe Arcul de Triumf nu este în cea mai bună stare, dar jucătorii se simt acolo ca acasă.

Nu simt același nivel de energie pe Arena Națională, dar trebuie să ne adaptăm. Trebuie să respectăm clubul și suporterii, fotbalul este un joc unde te lupți pentru puncte. Trebuie să ne luptăm. Vreau să văd echipa că joacă la cel mai bun nivel și că încearcă să ia punctele”, a declarat Zeljko Kopic la finalul partidei.