Zeljko Kopic, detalii despre conflictul cu Adnan Golubovic după Dinamo – CFR Cluj 1-1: „Am vrut să scutur echipa și am început cu el”

Zeljko Kopic a lămurit situația lui Adnan Golubovic, la capătul . Kopic a lăsat impresia că l-a dat afară pe Golubovic din vestiarul „câinilor roșii”, din cauza atitudinii portarului în momentul în care l-a anunțat pe Alexandru Roșca titular.

Zeljko Kopic, detalii despre situația lui Adnan Golubovic după Dinamo – CFR Cluj

În realitate, antrenorul „câinilor roșii” a dezvăluit că între el și goalkeeperul sloven nu a existat niciun conflict. Tehnicianul croat și-a dorit doar să își trezească elevii înaintea jocului cu CFR Cluj, deoarece i-a simțit mult prea relaxați. În cele din urmă, s-a arătat mândru de atitudinea fotbaliștilor săi.

„Cred că am fost ghinioniști cu această deviere din lovitură liberă. Cred că puteam să câștigăm, dar sunt mândru de jucătorii mei. Ne menținem stilul de joc, identitatea. Totul este pozitiv.

Știți că întotdeauna mă concentrez meci cu meci, săptămână de săptămână. Ne adaptăm la dorințele jucătorilor legat de cine își dorește să plece, cine vrea să rămână. Vom lua deciziile la finalul sezonului.

În fiecare etapă sunt jucători care pot evolua. Nu este ușor de gestionat un lot competitiv. Tot stafful meu se implică. Încercăm să ne facem meciul, chiar dacă nu suntem întotdeauna la nivelul dorit. Vom face o analiză pentru ce s-a întâmplat în iarnă, în această vară. Cred cu adevărat în acest lot de jucători.

Zeljko Kopic: „Am simțit că echipa nu este trezită pentru meci”

În primul rând, respect pe toată lumea în țara aceasta. Nu acesta este stilul meu de a comunica cu media. Vom discuta cu jucătorii la finalul sezonului. Nu putem vorbi public cu o lună înaintea finalului campionatului. Avem nevoie de jucători, nu avem un lot atât de numeros.

(n.r.- despre conflictul cu Golubovic) Am simțit că echipa nu este trezită pentru meci. Am vrut să scutur echipa și am început cu el. Nu s-a întâmplat nimic între mine și el. E greu să motivezi echipa. Le vorbesc despre tricou, dar nu merge mereu. Trebuie să recurg și la alte metode.

Vom pregăti meciul cu FCSB cât vom putea de bine. Nu vom fi doar simpli vizitatori la partida de săptămâna viitoare, chiar dacă FCSB are acest avantaj în clasament”, a declarat Zeljko Kopic, , conform .