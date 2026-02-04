Zeljko Kopic, detalii despre transferurile cerute la Dinamo după 3-2 cu Farul. Ce jucători a remarcat

ADVERTISEMENT

și-a confirmat prezența în lupta pentru titlu cu o victorie grea, 3-2, , meci în care elevii lui Zeljko Kopic au reușit să revină pe tabelă în două rânduri.

Zeljko Kopic, un antrenor mulțumit după ce Dinamo a bătut-o pe Farul

Antrenorul croat al lui Dinamo a recunoscut că echipa sa nu a început foarte bine meciul, însă a remarcat spiritul de luptă arătat.

„Am spus înainte de meci că o să fie dificil. Așa cum ne-am așteptat cei de la Farul au început agresiv, au avut ocazii, iar Alibec a fost excelent în menținerea posesiei. Am avut niște probleme în duelurile unu contra unu. Am simțit că devenim mai buni de la minut la minut.

Am început să dominăm în repriza a doua. Au făcut ei 2-1, dar e foarte importantă mentalitatea, spiritul de echipă, faptul că mereu suntem gata de luptă. A fost o victorie foarte importantă și mă bucur. Eu mereu vorbesc de transferuri, însă sunt mulțumit de ceea ce am acum la dispoziție, de grup. Duțu s-a adaptat, am încredere totală în el”, a declarat Kopic.

Kopic îl laudă pe Alex Pop după golul decisiv din Farul – Dinamo

Kopic a vorbit despre impactul pozitiv pe care l-au avut toți jucătorii aduși în iarnă, însă a ținut să-l laude pe Alex Pop, atacantul care a fost rezervă în marea majoritate a meciurilor și a reușit să fie decisiv în momente importante.

„Cristi Mihai nu a jucat foarte mult recent, dar muncește foarte mult și sunt mulțumit. Alex Pop de asemenea. Țicu își revine și e foarte profesionist. Victoria de azi este despre spiritul de echipă. Mai sunt multe meciuri, am avut două prestații solide cu U Cluj și Hermannstadt, după care ne-am încurcat cu Petrolul.

A fost un meci foarte important cu Farul, o echipă bună, un teren greu unde câștigi greu. În majoritatea timpului suntem cei cu inițiativa, jucăm împotriva unor echipe care se apără compact, jos. E o diferență să ai un astfel de jucător ca Pop care să marcheze în momente dificile”, a mai spus Kopic.

Dinamo, fără eșec în 2026. „Câinii” au urcat pe locul 2 în SuperLiga

Anul 2026 este unul început excelent pentru Dinamo, care în cele 4 meciuri oficiale jucate a reușit să triumfe în 3 rânduri. Bucureștenii au făcut un singur egal, 1-1, cu Petrolul, meci care putea la fel de bine să fie câștigat de către alb-roșii.

Datorită acestui succes, de la Constanța, formația condusă de Zeljko Kopic a ajuns la 48 de puncte și este la egalitate de puncte cu Rapid, formație ce este pe primul loc în SuperLiga datorită faptului că a marcat mai multe goluri.

În runda viitoare, pentru Dinamo urmează un duel pe teren propriu cu Universitatea Craiova, luni, pe 9 februarie. În tur, cele două echipe au remizat, 2-2, confruntare care a fost dominată în partea secundă de către bucureșteni.