Sport

Zeljko Kopic, dezamăgit de atacanţi după a cincea înfrângere la rând pentru Dinamo: „Nu avem destule opţiuni!”

Dinamo a pierdut al doilea meci din play-off, 0-1 cu Universitatea Craiova. Zeljko Kopic a fost dezamăgit de prestaţia jucătorilor de atac şi a spus că marea problemă a "câinilor" este jocul în treimea adversă.
Marian Popovici
19.03.2026 | 23:26
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic, în meciul Dinamo - Universitatea Craiova 0-1. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câştigat cu 1-0 în faţa lui Dinamo, în a doua etapă de play-off. Oltenii au marcat unicul gol prin Etim (45+2) şi au rezistat a doua repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Bancu, din finalul primei părţi. În partea secundă, „câinii” au avut dominare teritorială, dar au avut o singură ocazie mare de gol, în minutul 85.

Zeljko Kopic a fost dezamăgit la finalul meciului şi a declarat că Dinamo nu a fost destul de periculoasă pe faza de atac. Antrenorul „câinilor” susţine că echipa lui nu are multe opţiuni pe fază ofensivă şi în faţa unui adversar precum Universitatea Craiova trebuia să facă mai mult. De această dată, Kopic nu a comentat arbitrajul referitor la faza în care Armstrong a solicitat lovitură de pedeapsă:

ADVERTISEMENT

„În prima repriză am avut multă energie, am încercat. Am jucat aşa cum am pregătit meciul, dar nu am avut prea multe ocazii. Nu este uşor să îţi creezi ocazii împotriva Universităţii Craiova. Aveam sentimentul că dominăm. Apoi, după acel incident, ne-am pierdut concentrarea şi am primit golul. 

În a doua repriză am încercat să facem câteva lururi diferite, dar nu a fost de ajuns şi nu ne-am creat ocazii. Craiova a fost stabilă în sistemul 5-4-0, nu am reuşit să ajungem spre poartă. În ultimii 20-25 de metri nu am produs destul pericol la poarta adversă. În toată această parte a sezonului avem problemele pe care le-am văzut azi.

ADVERTISEMENT
Au lovit pe contraatac, pe cât trecea timpul trebuia să riscăm din ce în ce mai mult. Ceea ce reuşim să facem cu jucătorii ofensivi nu este de ajuns. Opruţ a marcat multe goluri. Până în ultima parte, lucrurile stau bine. Nu avem destule opţiuni în faţă. Adversarilor le e mai uşor să se apere când noi nu avem opţiuni în atac. 

ADVERTISEMENT

Când e de bine, scot în evidenţă, nu încerc să ascund nimic. Ştiam că nu putem fi periculoşi cu acele centrări, aveam nevoie de ceva în plus în asemenea situaţii. După ultimul meci am spus ce am avut de spus despre arbitraj, acum povestea e încheiată. Mi-am spus părerea, îmi menţin ceea ce am declarat. 

Dar să discut după fiecare meci dacă a fost sau nu penalty… asta nu se va întâmpla. Să lăsăm arbitri să îşi facă treaba şi vedem cum iese. Mentalitatea mea este să nu renunţ. Rezultatele noastre din ultima vreme nu sunt bune. Ratăm multe oportunităţi pe meci şi marea problemă este în treimea adversă. Mergem să rezolvăm aceste probleme”, a spus Kopic la final.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Radu Banciu s-a convins în SuperLiga: 'Este cea mai bună echipă din play-off'
iamsport.ro
Radu Banciu s-a convins în SuperLiga: 'Este cea mai bună echipă din play-off'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!