Zeljko Kopic, dezamăgit de prestația din a doua repriză a lui Dinamo cu Metaloglobus: „Nu am avut reacție!”

După succesul răsunător cu FCSB, Dinamo a obținut și cel de-al doilea succes din actuala ediție de campionat. Formația antrenată de Zeljko Kopic , în jocul care a deschis etapa a cincea din SuperLiga.

Zeljko Kopic, nemulțumit de jocul echipei

Dinamo a ajuns la două victorii consecutive în SuperLiga României, dar a avut parte de un meci dificil contra nou promovatei Metaloglobus București. , „câinii” lui Kopic au câștigat cu scorul de 1-0.

, cu un șut deviat de la aproximativ 25 de metri și tot el a fost aproape de a înscrie iar, dar execuția sa a lovit bara.

În a doua repriză, echipa oaspete a fost de nerecunoscut, lucru scos în evidență inclusiv de antrenorul Zeljko Kopic. Acesta a relatat la finalul partidei că echipa sa nu a avut reacție.

„Concluzia e că am luat 3 puncte. Primele 30-35 de minute am jucat bine, mi-a plăcut. Apoi am făcut multe greșeli. În partea a doua am jucat sub nivelul nostru. Nu am jucat bine. Am fost obosiți, fizic și psihic. Nu am avut reacție!

E important că am câștigat două meciuri la rând și că am câștigat, deși am suferit. Trebuie să jucăm mai bine. Sunt fericit că am luat aceste trei puncte. Au fost meciuri în care am jucat mai bine, dar nu am câștigat. O să avem două zile libere, iar de luni ne pregătim pentru meciul cu UTA”.

Zeljko Kopic: „Dacă mai vine cineva, voi fi fericit”

„Jordan are calitate și experiență, dar ultimul lui meci a fost la începutul lui mai. L-am transferat târziu, apoi a avut ceva probleme. Dar îl cunosc, știu ce calități are. Perica nu a avut prea multe antrenamente în ultima perioadă. Dar își revine.

De la Cătălin se așteptă multe. E și căpitan acum. Și nu e ușor. Vreau să reușească să reziste presiunii. Poate uneori nu se simte suficient de liber, având în vedere responsabilitățile. Dar poate cu acest gol totul va fi mai bine.

Discutăm. Sunt concentrat pe jucătorii pe care-i avem acum, să fim cât mai uniți. Dacă mai vine cineva, voi fi fericit. Am analizat foarte bine jucătorii pe care i-am adus, știm foarte bine ce am transferat”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit .