Sport

Zeljko Kopic, dezamăgit de prestația din a doua repriză a lui Dinamo cu Metaloglobus: „Nu am avut reacție!”

Dinamo a obținut al doilea succes consecutiv din SuperLiga, scor 1-0 cu Metaloglobus. Ce a declarat Zeljko Kopic la finalul partidei.
Daniel Işvanca
09.08.2025 | 00:25
Zeljko Kopic dezamagit de prestatia din a doua repriza a lui Dinamo cu Metaloglobus Nu am avut reactie
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic, concluzii după Metaloglobus - Dinamo 0-1 FOTO: Fanatik

După succesul răsunător cu FCSB, Dinamo a obținut și cel de-al doilea succes din actuala ediție de campionat. Formația antrenată de Zeljko Kopic s-a impus greu pe terenul celor de la Metaloglobus, în jocul care a deschis etapa a cincea din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, nemulțumit de jocul echipei

Dinamo a ajuns la două victorii consecutive în SuperLiga României, dar a avut parte de un meci dificil contra nou promovatei Metaloglobus București. Pe un gazon catastrofal la Clinceni, „câinii” lui Kopic au câștigat cu scorul de 1-0.

Cătălin Cîrjan a marcat unicul gol al partidei, cu un șut deviat de la aproximativ 25 de metri și tot el a fost aproape de a înscrie iar, dar execuția sa a lovit bara.

ADVERTISEMENT

În a doua repriză, echipa oaspete a fost de nerecunoscut, lucru scos în evidență inclusiv de antrenorul Zeljko Kopic. Acesta a relatat la finalul partidei că echipa sa nu a avut reacție.

„Concluzia e că am luat 3 puncte. Primele 30-35 de minute am jucat bine, mi-a plăcut. Apoi am făcut multe greșeli. În partea a doua am jucat sub nivelul nostru. Nu am jucat bine. Am fost obosiți, fizic și psihic. Nu am avut reacție!

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

E important că am câștigat două meciuri la rând și că am câștigat, deși am suferit. Trebuie să jucăm mai bine. Sunt fericit că am luat aceste trei puncte. Au fost meciuri în care am jucat mai bine, dar nu am câștigat. O să avem două zile libere, iar de luni ne pregătim pentru meciul cu UTA”.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Zeljko Kopic: „Dacă mai vine cineva, voi fi fericit”

„Jordan are calitate și experiență, dar ultimul lui meci a fost la începutul lui mai. L-am transferat târziu, apoi a avut ceva probleme. Dar îl cunosc, știu ce calități are. Perica nu a avut prea multe antrenamente în ultima perioadă. Dar își revine.

ADVERTISEMENT

De la Cătălin se așteptă multe. E și căpitan acum. Și nu e ușor. Vreau să reușească să reziste presiunii. Poate uneori nu se simte suficient de liber, având în vedere responsabilitățile. Dar poate cu acest gol totul va fi mai bine.

Discutăm. Sunt concentrat pe jucătorii pe care-i avem acum, să fim cât mai uniți. Dacă mai vine cineva, voi fi fericit. Am analizat foarte bine jucătorii pe care i-am adus, știm foarte bine ce am transferat”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit Prima Sport.

Conferință de presă Zeljko Kopic, după Metaloglobus - Dinamo 0-1

Metaloglobus – Dinamo 0-1, în etapa a 5-a din SuperLiga. Jucătorii au sărbătorit...
Fanatik
Metaloglobus – Dinamo 0-1, în etapa a 5-a din SuperLiga. Jucătorii au sărbătorit victoria alături de fani. Video
Ce l-a impresionat pe Musi la galeria lui Dinamo: „Chiar nu mă aşteptam...
Fanatik
Ce l-a impresionat pe Musi la galeria lui Dinamo: „Chiar nu mă aşteptam la asta!”
Danny Armstrong, steag personalizat după hattrick-ul cu FCSB! Surpriză pentru scoțianul de la...
Fanatik
Danny Armstrong, steag personalizat după hattrick-ul cu FCSB! Surpriză pentru scoțianul de la Dinamo. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!