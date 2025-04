Zeljko Kopic, dezamăgit după Rapid – Dinamo 1-0: „Nu am fost suficient de buni! Nu așa planificasem”

, din etapa a treia a play-off-ului, s-a încheiat cu victoria giuleștenilor. Astfel, jucătorii antrenați de Zeljko Kopic a înfrângeri pe linie în ultimele trei runde.

Zeljko Kopic, după Dinamo – Rapid 0-1: „S-au apărat cu mulți jucători”

Imediat după fluierul de start, Zeljko Kopic a analizat meciul cu Rapid și a evidențiat jocul lui Dinamo din repriza secundă.

„Nu am fost suficient de buni în prima repriză. Am început bine meciul, dar am pierdut ritmul meciului. Au fost pase greșite, am pierdut mingi ușoare, le-am oferit niște tranziții.

Au viteză, au jucători rapizi, iar după ce am primit golul, nu am găsit echilibrul. Cred că ne-am îmbunătățit nivelul în repriza a doua. Cîrjan a fost mai bun în repriza a doua.

Îmbunătățirea din repriza a doua a fost bună, dar per total nu poți să te simți bine. Trebuie să-i recuperăm cât se poate de repede pe jucătorii accidentați și să revenim la nivelul nostru.

Nu am simțit o diferență mare între noi și Rapid, dar au existat mici diferențe. Le-am spus jucătorilor că nu e suficient. Am pregătit meciul încercând să avem stabilitate, să trimitem mingi în spatele liniei defensive, dar nu am făcut asta.

Am ajuns acolo cu mingea, Rapid s-a apărat cu mulți jucători. Nu așa planificasem prima repriză. Dar reacția din a doua repriză a fost bună. Am avut câteva ocazii de a marca, dar nu am făcut-o”, a declarat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic: „Trecem printr-o perioadă complicată”

Zeljko Kopic a vorbit și despre lotul pe care îl are la dispoziție. Antrenorul „câinilor” este de părere că Dinamo trebuie să treacă peste momentul dificil și să obțină puncte de etapa viitoare.

„Noi tot discutăm despre lotul pe care îl avem. Acesta este lotul din acest moment. Cred că am stors maximum de la această echipă în multe momente. Au jucat meci de meci. Poate fizic, psihic sunt obosiți, dar trebuie să luptăm.

Vedem cât de mulți suporteri avem. Este un moment greu. Știam că play-off-ul va fi complicat, că vom întâlni echipe puternice. În ultimele două meciuri am arătat că suntem aproape. Și sperăm ca în următoarele partide să fim din ce în ce mai buni.

Boateng a jucat la 60-70%. El era cel mai aproape de a juca dintre cei accidentați. La pauză mi-a zis că nu mai poate. Jucătorii au dat totul. Simt că muncesc, luptă. Dar este greu. Suntem unde suntem și trebuie să continuăm să luptăm.

Le-am spus jucătorilor că am mai trecut prin momente extrem de grele împreună și am găsit soluții, am găsit drumul. Acum trecem printr-o perioadă complicată.

Nu este în mentalitatea noastră să pierdem atâtea meciuri consecutive. Trebuie să înțelegem situația, să găsim ceea ce e bine”, a mai declarat Zeljko Kopic, după Rapid – Dinamo 1-0.

Zeljko Kopic: „Trebuie să arătăm o mentalitate puternică”

Zeljko Kopic nu a crede că .

„ Trebuie să înțelegem situația, să găsim ceea ce e bine. Trebuie să îmbunătățim ceea ce este de îmbunătățit. Știu că avem anumite limite în momentul de față, dar trebuie să arătăm o mentalitate puternică.

Nu vreau să mă duc în discuția legată de Europa. Știm exact care este situația. Suntem mulțumiți cu ce am făcut până în momentul de față. Dar îi forțez să înțeleagă că nu trebuie să joace doar un rol secundar.”, a mai adăugat Zeljko Kopic, la finalul meciului dintre Dinamo și Rapid.