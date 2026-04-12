Zeljko Kopic, dezlănțuit după CFR Cluj – Dinamo 1-1: „Meritam mai mult! Au respins de pe linia porții de două ori!”

Dinamo s-a jucat cu ocaziile în Ratările lui Cîrjan & Co. l-au scos din minți pe Zeljko Kopic (48 de ani). După patru etape din play-off, roș-albii nu au nicio victorie și sunt out din lupta la titlu.

Zeljko Kopic, după CFR Cluj – Dinamo 1-1: „Nu îmi place să dau verdicte”

Stadionul CFR Cluj rămâne un teren minat pentru Dinamo. „Câinii roșii” nu au mai învins-o pe vicecampioana României în Gruia din anul 2017. Echipa lui Zeljko Kopic a jucat foarte bine în derby-ul din etapa a 4-a a play-off-ului, dar nu a putut să câștige decât un punct. Astfel, roș-albii au rămas fără victorie. Sunt pe locul 6, cu 28 de puncte, cu opt mai puține decât primele două clasate,

„Sunt nesatisfăcut de rezultat. După tot ce s-a întâmplat pe teren, am fi meritat mai mult de un punct. Ok, CFR Cluj a respins mingea de două ori de pe linie, am avut și ocazia lui Karamoko, multe situații bune.

Am jucat bine, singurul lucru negativ e ce am făcut după 1-0 pentru noi. Mereu am spus că, după fiecare schimbare de scor, începe un nou meci. Trebuie să rămânem în priză. Dar echipa a jucat bine per total. Suntem nefericiți doar de rezultatul final.

Mă știți pe mine. Nu îmi place să dau verdicte, trebuie să jucăm până la final, să ducem jucătorii până la limitele lor. Acum e puțin mai greu, dar jucătorii noștri văd cum jucăm și toți am simțit că am avut atitudine bună azi”, a declarat Zeljko Kopic, după CFR Cluj – Dinamo 1-1.