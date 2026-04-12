Sport

Zeljko Kopic, dezlănțuit după CFR Cluj – Dinamo 1-1: „Meritam mai mult! Au respins de pe linia porții de două ori!”

Zeljko Kopic s-a arătat dezamăgit după CFR Cluj - Dinamo 1-1. Echipa sa a rămas fără victorie în play-off și a ieșit din cursa la titlu din SuperLiga, în ciuda numeroaselor ocazii de gol
Cristian Măciucă
12.04.2026 | 23:33
Zeljko Kopic dezlantuit dupa CFR Cluj Dinamo 11 Meritam mai mult Au respins de pe linia portii de doua ori
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic, reacție după CFR Cluj - Dinamo 1-1. FOTO: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Dinamo s-a jucat cu ocaziile în derby-ul cu CFR Cluj, încheiat la egalitate, scor 1-1. Ratările lui Cîrjan & Co. l-au scos din minți pe Zeljko Kopic (48 de ani). După patru etape din play-off, roș-albii nu au nicio victorie și sunt out din lupta la titlu.

Zeljko Kopic, după CFR Cluj – Dinamo 1-1: „Nu îmi place să dau verdicte”

Stadionul CFR Cluj rămâne un teren minat pentru Dinamo. „Câinii roșii” nu au mai învins-o pe vicecampioana României în Gruia din anul 2017. Echipa lui Zeljko Kopic a jucat foarte bine în derby-ul din etapa a 4-a a play-off-ului, dar nu a putut să câștige decât un punct. Astfel, roș-albii au rămas fără victorie. Sunt pe locul 6, cu 28 de puncte, cu opt mai puține decât primele două clasate, U Cluj și U Craiova, care se înfruntă în meci direct, luni, 13 aprilie.

ADVERTISEMENT

„Sunt nesatisfăcut de rezultat. După tot ce s-a întâmplat pe teren, am fi meritat mai mult de un punct. Ok, CFR Cluj a respins mingea de două ori de pe linie, am avut și ocazia lui Karamoko, multe situații bune.

Am jucat bine, singurul lucru negativ e ce am făcut după 1-0 pentru noi. Mereu am spus că, după fiecare schimbare de scor, începe un nou meci. Trebuie să rămânem în priză. Dar echipa a jucat bine per total. Suntem nefericiți doar de rezultatul final.

ADVERTISEMENT
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și...
Digi24.ro
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și numărătoarea în timp real

Mă știți pe mine. Nu îmi place să dau verdicte, trebuie să jucăm până la final, să ducem jucătorii până la limitele lor. Acum e puțin mai greu, dar jucătorii noștri văd cum jucăm și toți am simțit că am avut atitudine bună azi”, a declarat Zeljko Kopic, după CFR Cluj – Dinamo 1-1.

ADVERTISEMENT
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat
Digisport.ro
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
Play-off SuperLiga, live blog etapa 4. CFR Cluj – Dinamo 1-1. „Câinii” continuă...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 4. CFR Cluj – Dinamo 1-1. „Câinii” continuă parcursul modest. Cum arată clasamentul
Echipa care l-a umilit pe Cristi Chivu în Champions League, rezultat șocant în...
Fanatik
Echipa care l-a umilit pe Cristi Chivu în Champions League, rezultat șocant în weekend
Alegeri Ungaria 2026. Viktor Orban l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victorie!
Fanatik
Alegeri Ungaria 2026. Viktor Orban l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victorie!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
