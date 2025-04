Zeljko Kopic, dezvăluire după prima victorie în play-off a lui Dinamo: „Am avut o discuție după meciul cu Rapid”

Universitatea Cluj și Dinamo au făcut un adevărat spectacol în primul joc al etapei a patra din play-off-ul SuperLigii României. Formația antrenată de Zeljko Kopic a marcat de patru ori în poarta ardelenilor și .

Zeljko Kopic, umil după U Cluj – Dinamo 2-4: „Sunt mulțumit de echipă”

Venită după eșecul suferit în fața Rapidului, Dinamo a spart gheața în play-off și a obținut primul succes. „Câinii roșii” au învins pe terenul celor de la Universitatea Cluj, într-un meci cu șase goluri și cu faze spectaculoase.

Ardelenii au fost cei care au marcat primii, dar . Până la pauză s-au mai înscris două goluri, iar echipa antrenată de Zeljko Kopic a intrat în avantaj.

După pauză, Dinamo s-a desprins, în urma unei faze la care , după ce portarul Gertmonas a respins în față centrarea lui Milanov. La finalul partidei, tehnicianul dinamoviștilor a tras concluziile și a spus unde s-a făcut diferența.

„Cred că echipa a arătat personalitate, caracter. În prima repriză am arătat foarte bine din punct de vedere ofensiv. În a doua repriză am fost mai concentrați pe apărare, sunt fericit pentru echipă, pentru fani, este un rezultat foarte important pentru noi.

Am încercat să avem posesie, am pierdut câteva mingi ușoare la mijlocul terenului, am cedat câteva tranziții la început, dar cu timpul am reușit să controlăm jocul din ce în ce mai mult. Știam că au jucători rapizi, deci nu ne-a fost ușor.

Am făcut câteva greșeli, am încasat două goluri, adversarul a avut câteva ocazii în prima repriză, dar am jucat excelent ofensiv și asta a fost ideea noastră de la început. Astrit a fost bun, Perica de asemenea, sunt foarte fericit pentru el. Am controlat jocul. Sunt mulțumit de echipă”.

Zeljko Kopic: „Determinarea este cea care face diferența”

„Am avut o discuție săptămâna aceasta după meciul cu Rapid. Cred că nu am arătat bine cu CFR. Cu FCSB și Rapid am avut câteva momente bune, dar determinarea noastră în dueluri nu a fost la nivelul maxim. Nu putem juca așa, avem calitate, dar determinarea este cea care face diferența.

Avem în vestiar mulți jucători cu personalitate și sunt mândru de ei. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Aveam trei înfrângeri la rând, dar astăzi era foarte important să câștigăm. Când ești tot timpul aproape și nu reușești să obții nimic, e foarte important să vină o astfel de victorie.

Trebuie să ne odihnim, nu așa funcționează lucrurile, pe ce loc termini”, a concluzionat antrenorul Zeljko Kopic.