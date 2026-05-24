Zeljko Kopic, discuție cu Mihai Stoica la FCSB – FC Botoșani. A venit în Ghencea să spioneze adversara din barajul pentru Conference League. Video

FCSB și FC Botoșani se duelează în prima fază a barajului pentru calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Câștigătoarea acestui meci va juca cu Dinamo pentru ultimul loc trimis de România în cupele europene. Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, nu a lipsit de la partida disputată în Ghencea.

Zeljko Kopic, discuție cu Mihai Stoica la FCSB – FC Botoșani

Dinamo a remizat contra U Cluj în etapa a 10-a din play-off-ul SuperLigii, însă antrenor „câinilor” nu a putut sta departe de meciurile de fotbal. La o zi distanță după duelul de pe „Cluj Arena”, tehnicianul croat a fost surprins pe stadionul „Ghencea”, unde va asista la partida dintre FCSB și FC Botoșani.

celor două contracandidate pentru ultimul loc ce asigură prezența în preliminariile din cupele europene. Croatul a fost zâmbitor, a pătruns cu mult calm pe arenă, iar ulterior a întreținut o discuție cu „rivalul” Mihai Stoica, ambii aflându-se într-o lojă din Ghencea.

FANATIK a observat cum cei doi au purtat o conversație preț de câteva minute, ca ulterior fiecare să meargă la locul lui, . Dacă Zeljko Kopic este doar spectator în Ghencea, Mihai Stoica trăiește mult mai intens partida, în contextul în care doar o victorie ar mai ține în viață speranțele FCSB de a participa în cupele europene.

Mihai Stoica, emoții înainte de meciul cu FC Botoșani

Mihai Stoica a mărturisit, în direct la „MM la FANATIK”, f , ci bărbăția jucătorilor. Oficialul FCSB speră ca debutul lui Marius Baciu pe banca roș-albaștrilor să fie unul de bun augur, iar echipa să treacă cu bine de acest prim pas până la cupele europene.

„Dinamo va juca barajul cu câștigătoarea dintre noi și FC Botoșani. Ieri se gândea cineva că Petrolul pierde 5-1 acasă și scapă de baraj pentru că Farul nu poate să facă egal cu Metaloglobus? Au fost niște surprize în Europa anul ăsta colosale. De aceea nu spun că am trecut de Botoșani, pentru că acolo nu mai joacă valoarea. Gigi zice că joacă valoarea, că valoarea tot timpul primează. Nu e adevărat. Primează bărbăția, primează stăpânirea de sine.

Dacă poți să tratezi meciul ăla ca pe un meci normal, ești bărbat, ești mare, ești șmecher. Dacă îți tremură genunchii, n-ai nicio șansă. În următoarele zile focusul este pe barajul cu Botoșani. Iar după aia, să sperăm că o să mai avem un meci. Și cred cu convingere că suntem în stare să trecem de Botoșani, chiar și după finalul acestui sezon atât de ciudat. Marius este al patrulea antrenor anul ăsta. Avem șansa să reparăm, să ne cosmetizăm sezonul. Dacă noi am merge în Europa, ar însemna încă un an în care noi mergem și Dinamo și Rapid stau acasă, ceea ce este important pentru suporterii noștri”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.