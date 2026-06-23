Sport

Zeljko Kopic, dorit de o echipă care are interdicție la transferuri până în vara lui 2027! Ar înlocui un campion mondial

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo după doi ani și jumătate, iar tehnicianul croat este dorit de o grupare care se află într-o situație dificilă, având interdicție la transferuri.
Bogdan Mariș
23.06.2026 | 16:01
Zeljko Kopic dorit de o echipa care are interdictie la transferuri pana in vara lui 2027 Ar inlocui un campion mondial
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Zeljko Kopic (48 de ani) este dorit de Anorthosis Famagusta. FOTO: Sport Pictures
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Presa din Cipru a dezvăluit că Zeljko Kopic (48 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, se află pe lista celor de la Anorthosis Famagusta, grupare care a terminat pe locul 7 în prima ligă în sezonul 2025-2026. Gruparea din Cipru se confruntă cu probleme de ordin financiar, având interdicție la transferuri pentru două perioade, în această vară și în ianuarie 2027.

Zeljko Kopic, dorit de Anorthosis Famagusta

Zeljko Kopic este se numără printre principalii candidați pentru postul de antrenor principal al celor de la Anorthosis Famagusta, alături de belgianul Karel Geraerts, care a părăsit formația franceză Reims la finalul sezonului trecut. „Candidatura lui Zeljko Kopic este luată în calcul de Anorthosis Famagusta. Tehnicianul croat se află pe lista clubului, alături de belgianul Karel Geraerts.

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Informațiile noastre arată că Kopic, care în trecut a antrenat la Pafos (2018–2019), a fost remarcat de echipă. În ultimii trei ani a antrenat-o pe Dinamo București. Un alt factor în favoarea candidaturii lui Kopic este faptul că acesta a lucrat pe insulă în trecut, un aspect considerat important de cei de la Anorthosis, așa cum s-a văzut și în cazul lui Jose Luis Oltra, care a fost dorit în ultimele zile”, au notat cei de la kerkida.net. Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo în această vară, iar „câinii” l-au numit în locul său pe portughezul Nuno Campos.

Anorthosis Famagusta are interdicție la transferuri

Dacă va accepta oferta lui Anorthosis, Zeljko Kopic l-ar înlocui pe Mauro Camoranesi, campion mondial în 2006 ca jucător, alături de naționala Italiei. Fostul tehnician al lui Dinamo ar avea însă o misiune dificilă, deoarece gruparea din Cipru, care are în palmares 13 titluri de campioană, are interdicție la transferuri în vara acestui an și în ianuarie 2027.

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Anorthosis nu poate efectua transferuri în următoarele două perioade de mercato din cauza unei datorii neplătite de 185.000 de euro către fotbalistul portughez Helder Ferreira. Ciprioții au depus apel la TAS după decizia luată de FIFA, însă acesta a fost respins în aprilie, iar interdicția impusă de forul mondial rămâne în vigoare.

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