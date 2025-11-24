Zeljko Kopic, după FC Botoșani – Dinamo 1-1: „Nu e prima dată când avem acest scenariu!”. Ce jucători a remarcat

ADVERTISEMENT

Tehnicianul croat spune că echipa sa putea să plece cu toate cele 3 puncte, asta dacă echipa sa era mai atentă la finalizare.

Zeljko Kopic, după FC Botoșani – Dinamo: „Nu este prima dată când avem acest scenariu”

Dinamo a avut o repriză a doua excelentă, în care a dominat clar și a avut multe ocazii mari de a marca. Kopic speră că jucătorii lui vor avea o inspirație mai bună în fața porții și astfel vor încununa prestațiile foarte bune pe care le au.

„Am avut câteva ocazii foarte mari, în prima și în a doua repriză. Nu este prima dată când avem acest scenariu. Dominăm, jucăm bine, dar nu câștigăm pentru că ratăm prea mult. Dacă vrem să ne luptăm pentru locurile de sus, iar asta ne dorim, trebuie să fim mai buni la finalizare. În primele 15 minute ale partide ne-a fost greu, dar după am dominat jocul. Am încercat să dominăm, știam că ei sunt rapizi pe contraatac”, a spus Zeljko Kopic.

Jucătorii remarcați de Zeljko Kopic după meciul dintre FC Botoșani și Dinamo

Kopic a avut și doi jucători remarcați, pe Ikoko și Opruț, care s-au achitat foarte bine de sarcinile defensive și au blocat contraatacurile pe care formația gazdă le-a încercat.

„Ikoko și Opruț s-au descurcat excelent. Am avut ocazii foarte mari de a înscrie și nu putem să fim mulțumiți de modul în care ratăm. La fiecare meci intrăm cu gândul de a câștiga. Să știți că sunt mulțumiți de modul în care am jucat. Bine, și Botoșani a avut ocaziile ei, dar cred că noi am fost mai periculoși și am avut situațiile mai mari”, a mai spus Zeljko Kopic.

Dinamo, încă un pas în lupta pentru play-off

, Dinamo rămâne o echipă care are multe argumente în lupta pentru play-off. Confruntarea de la Botoșani a fost una care a arătat valoarea pe care lotul bucureștenilor o are, dar și anumite lacune, care au făcut ca rezultatul final să fie doar un egal și altfel 2 puncte să fie pierdute de către „câini”.

și este în continuare la 2 puncte distanță de FC Botoșani, iar distanța față de liderul la zi din SuperLiga, Rapid, rămâne de 4 puncte. În etapa viitoare, cei de la Dinamo urmează să primească vizita celor de la Oțelul Galați, iar peste 2 runde urmează să dispute derby-ul cu FCSB, din postura de echipă oaspete.