Zeljko Kopic, dur cu elevii săi după FC Botoșani – Dinamo: „Dacă jucăm cum am făcut-o azi nu avem nicio șansă împotriva nimănui!”

în deschiderea etapei 26 din Superligă. Gazdele au deschis scorul prin Zoran Mitrov, iar .

Ce a declarat Zeljko Kopic după meciul cu FC Botoșani

Chiar dacă nu au învins, „roș-albii” au urcat pe primul loc al campionatului, însă clasamentul este atât de echilibrat încât Dinamo ar putea să încheie etapa pe locul 5, în cazul în care toate contracandidatele se impun.

Zeljko Kopic a tras concluziile după remiza înregistrată de Dinamo la Botoșani, al 13-lea meci fără înfrângere la rând pentru „câini”.

„Mă simt ok după acest meci, dar trebuie să fim realiști, începutul de meci a fost sub așteptări, nu ne-am descurcat în fața presiunii adversarilor, nu am reușit să ținem de minge. În primele 20-25 de minute nu am fost la nivelul nostru, după aceea am reușit să găsim o soluție pentru a ține de balon, pentru a controla jocul.

Cîrjan a marcat un gol frumos și apoi a fost mai ușor pentru noi, în repriza secundă am făcut niște schimbări, am avut o prestație mult mai bună în repriza a doua, am jucat mai bine, poate trebuia să avem mai multe ocazii, dar până la urmă, cred că egalul e un rezultat corect. FC Botoșani nu ne-a surprins, au o echipă bună, antrenorul face o treabă excelentă, joacă bine, am analizat meciurile lor. Pentru Dinamo tot timpul au fost meciuri grele aici” a declarat tehnicianul lui Dinamo.

Cătălin Cîrjan a înscris din nou după patru luni, iar Zeljko Kopic a lăudat evoluția „decarului”: „Acum toată lumea are așteptări mari de la noi, au trecut câteva meciuri în care nu a marcat și nu a oferit vreo pasă decisivă și deja au apărut unele întrebări. Încă este un jucător tânâr. Nu e ușor pentru jucători să se descurce în această situație, într-un an am făcut progrese foarte mari și jucătorii încă trebuie să se adapteze la așteptările tuturor. Sunt foarte fericit pentru el, pentru că știu cât de mult muncește și cât de important este acest gol pentru el”.

Ultima reușită a lui Cîrjan a fost în partida cu Farul de pe 4 octombrie (1-1), iar mijlocașul a oferit două pase decisive trei săptămâni mai târziu în succesul de pe terenul lui Hermannstadt, 2-0.

„Nu visez la titlu”

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo într-o situație extrem de dificilă și a reușit să salveze echipa de la retrogradare în primul său sezon, după un succes la baraj împotriva celor de la Csikszereda.

În actuala stagiune, „câinii” au depășit toate așteptările și ocupă primul loc în campionat aproape de finalul sezonului regulat. „Când am venit la echipă un singur lucru era important, menținerea în prima divizie, și am fost foarte fericit cu acea performanță, dar am avut tot timpul în minte ce trebuie să fac mai departe, ce decizii să iau, cu suportul conducerii, pentru a construi un club puternic. Cred că am făcut lucruri bune până acum, dar mai sunt multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim.

Fiecare meci este greu, urmează acest sprint în ultimele patru etape și toată lumea va da totul, în special împotriva noastră, când avem 13 etape la rând fără înfrângere. Toți vor să demonstreze împotriva noastră, dar noi trebuie să dăm peste 100% și doar atunci ne putem aștepta la ceva. Dacă nu suntem la maximum și jucăm cum am făcut-o în primele 25 de minute astăzi, nu avem nicio șansă împotriva nimănui.

Nu visez la titlu, mă concentrez doar pe munca zilnică, pentru mine e important ca jucătorii să muncească și să fie motivați, să găsească soluții pentru a îmbunătăți situația în momentele dificile. Doar așa putem realiza ceva, nu visând, nu îmi place să visez” a declarat Zeljko Kopic la finalul partidei cu FC Botoșani.

Pentru „câini” urmează un duel pe teren propriu contra Farului, care se va disputa sâmbătă, 15 februarie, de la ora 20:00, iar apoi Dinamo va juca pe terenul rivalei FCSB. În ultimele două runde ale sezonului regulat, gruparea antrenată de Zeljko Kopic le va întâlni pe Hermannstadt, la București, și UTA, în deplasare.