Zeljko Kopic e cu gândul la FCSB după Dinamo – Farul 0-2: „Abia așteptăm derby-ul”

Zeljko Kopic nu disperă după Dinamo – Farul Constanța 0-2. Antrenorul croat a reușit o serie incredibilă de 13 meciuri consecutive în care nu a simțit gustul înfrângerii.

Zeljko Kopic, concluzii după Dinamo – Farul 0-2: „Felicitări jucătorilor mei pentru tot ce au făcut până acum”

Zeljko Kopic a fost fair-play la interviul de la finalul partidei și a transmis un mesaj frumos elevilor săi: „Felicitări celor de la Farul și jucătorilor mei pentru tot ce au făcut până acum, mai ales pe acest stadion. Felicitări și pentru suporteri”.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a pierdut clar, Kopic e de părere că Dinamo nu s-a făcut de râs: „Eu cred că am avut multe momente bune în acest meci. Am oferit câteva tranziții adversarilor și au această calitate de profita. Am mai schimbate câteva lucruri în repriza a doua, am urcat în careu, dar pur și simplu nu a fost ziua noastră”.

Tehnicianul a avut un discurs elegant după : „Primul gol a fost din corner. Trebuie să văd fazele, dar trebuie să acceptăm că Alex mai greșește și alteori scoate mingi incredibile. Poate a fost deviere acolo la Opruț. Vreau să mai revăd acea fază”.

ADVERTISEMENT

Kopic a făcut și o scurtă analiză: „Din punct de vedere al cifrelor, lucrurile arată bine, am încercat și am alergat. Nu îmi place să vorbesc de noroc sau de lipsa lui”.

Zeljko Kopic, rămâne optimist înainte de FCSB – Dinamo: „Echipa e într-o formă bună”

jucătorii săi ar trebui să fie mult mai pragmatici: „La unele meciuri poate marchezi la prima ocazie, alteori nu. Nu am fost buni acolo în fața porții și e vorba și de concentrare. Vom analiza și vom trage concluziile”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Dinamo a transmis un mesaj puternic înainte de „Derby de România” cu FCSB: „Trebuie să ne refacem pentru acest meci. Echipa e într-o formă bună și abia așteptăm derby-ul”.

Dinamo nu mai pierduse pe Arcul de Triumf de mai bine de un an

Dinamo a pierdut primul meci pe Arcul de Triumf după un an și două luni! „Câinii” pierdeau ultima oară cu U Cluj în decembrie 2023. De atunci, „câinii” au disputat nu mai puțin de 19 partide.

ADVERTISEMENT

„Alb-roșiii” venea după 14 meciuri consecutive fără înfrângere în SuperLiga, timp în care au reușit nu mai puțin de 7 victorii și 6 rezultate de egalitate.