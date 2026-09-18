Zeljko Kopic, eliminat la finalul unui nou meci fără victorie în Polonia! Fostul antrenor al lui Dinamo ar putea fi demis

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Zeljko Kopic (49 de ani) se află într-o situație extrem de complicată la Wieczysta Cracovia. Formația poloneză nu a reușit să se impună nici în al cincilea meci din mandatul tehnicianului croat, remizând pe terenul celor de la Widzew Lodz, 2-2. Spre finalul jocului, Zeljko Kopic, care este amenințat cu demiterea, a văzut cartonașul roșu.

Zeljko Kopic, eliminat spre finalul meciului Widzew – Wieczysta 2-2

Gazdele de la Widzew au deschis scorul în minutul 19 al meciului cu Wieczysta, după autogolul lui Antonio Milic, însă formația la care activează Zeljko Kopic și Florentin Petre a egalat înainte de pauză, prin fostul jucător al lui Chelsea, Lucas Piazon. Mario Garcia i-a readus în avantaj pe cei de la Widzew în partea secundă, iar scorul final a fost stabilit de Milic, care a marcat și pentru echipa sa după autogolul din prima repriză.

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Wieczysta avea mare nevoie de victorie, iar tensiunea l-a afectat și pe Zeljko Kopic, care a văzut cartonașul roșu în minutul 90+5 după ce a protestat vehement la o decizie luată de arbitru. Atacantul român , care a semnat recent cu Widzew, a fost rezervă neutilizată la acest joc. Wieczysta a obținut doar 5 puncte în primele 3 etape din Ekstraklasa și ocupă momentan locul 16, antepenultimul.

Zeljko Kopic, amenințat cu demiterea

și-a început mandatul la Wieczysta Cracovia cu un eșec în derby-ul contra celor de la Wisla, iar apoi a înregistrat un rezultat cu adevărat dezastruos. Prim-divizionara a fost eliminată din Cupa Poloniei de Avia Swidnik, grupare din liga a treia. Wieczysta a obținut primul punct din mandatul tehnicianului croat în meciul cu Zaglebie, 1-1, dar apoi a suferit un nou eșec, 0-2 pe terenul lui Pogon.

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După acea înfrângere, fostul atacant al FCSB-ului, Lukasz Gikiewicz, anunța pe rețelele sociale că Zeljko Kopic „joacă pentru postul său” în meciul cu Widzew. Rămâne de văzut dacă fostul antrenor al lui Dinamo a reușit să își salveze postul cu remiza obținută. Următorul meci al lui Wieczysta va avea loc după pauza internațională, pe 9 octombrie, pe teren propriu contra celor de la Wisla Plock.