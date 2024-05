Zeljko Kopic, exasperat după U Cluj – Dinamo 3-3: “E aceeaşi poveste în fiecare săptămână!” Ce spune Bani

. Meciul s-a terminat la egalitate, 3-3, iar “câinii” roșii au emoții serioase legate de retrogradare.

Dinamo, din ce în ce mai aproape de retrogradare

Dinamo avea nevoie de un succes pe Cluj Arena. Egalul nu îi ajută foarte mult pe bucureșteni, întrucât la finalul acestei etape, “

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii de la Dinamo s-au arătat dezamăgiți de rezultatul final, însă speră în continuare la salvarea de la retrogradare. Ahmed Bani, marcatorul golului, a declarat la finalul partidei:

“În momentul de față, 1 punct nu ne ajută. Noi ne propuneam să luăm 6 puncte în aceste două partide. Am dat 3 goluri în deplasare, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp, însă nu am reușit să câștigăm.

ADVERTISEMENT

Am practicat un joc bun, dar când dai gol și după 2 minute ești egalat… nu te ajută cu nimic. De câte ori am întors scorul, am fost egalați. Acum iar am luat gol în prelungiri. E al 5-lea meci în care am luat gol în minutul 90. Ghinion, ne-ghinion… noi trebuie să câștigăm cu orice preț. Trebuie să profităm de fiecare șansă, și dacă șansa e de 1%, trebuie să profităm de ea.

Nu vreau să mă gândesc deocamdată la retrogradare. Noi trebuie să credem în șansa noastră și depinde de noi în momentul de față, numai de noi. Am fost în situații grele la club, însă sper să nu se mai repete”.

ADVERTISEMENT

“Noi o să luptăm până la capăt”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a transmis că este mulțumit de jocul elevilor săi. Tehnicianul a precizat că echipa sa a făcut un meci bun, însă a pierdut două puncte în urma unor greșeli din zona defensivă. Kopic speră la salvarea de la retrogradare, însă este realist.

“Cred că e aceeași poveste săptămână de săptămână. Cred că am făcut un meci bun. Au fost destul de multe lucruri bune în jocul nostru. E foarte greu să primești un gol în asemenea mod, e foarte multă frustrare și mi-e dificil să vorbesc despre așa ceva.

ADVERTISEMENT

Nu cred că a fost vorba de teamă. Jucătorii sunt pregătiți mental pentru astfel de momente, avem jucători care stau foarte bine din punct de vedere psihic. Fotbaliștii au făcut un meci bun. Noi chiar am jucat bine astăzi, însă am luat două goluri din greșeli. Cred că am arătat multe lucruri bune.

Noi o să luptăm până la capăt. Am pierdut foarte multe puncte în ultimele săptămâni. Acum depindem și de adversari. Treaba noastră e să nu renunțăm și să luptăm pentru Dinamo”, a precizat Zeljko Kopic.