Zeljko Kopic, fără patru jucători la derby-ul cu CFR Cluj! Ultimele detalii despre Pușcaș

Ultima etapă din sezonul regulat al SuperLigii României aduce iubitorilor de fotbal un meci foarte tare, între CFR Cluj și Dinamo. La conferința de presă, Zeljko Kopic a anunțat că patru jucători nu sunt pregătiți pentru meciul din Gruia.

Ce decizie a luat Zeljko Kopic în cazul lui George Pușcaș pentru meciul cu CFR Cluj

CFR Cluj – Dinamo este epilogul etapei cu numărul 30 și ultimul meci din sezonul regulat. Calificați în semifinalele Cupei României, „câinii” trebuie să se mențină aproape și în campionat pentru a avea șanse să o detroneze pe Craiova din poziția de lider.

Pentru acest meci, Kopic nu se va putea baza pe așa cum croatul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA. Pe lângă francez, Dinamo nu se va putea baza nici pe Pușcaș, Mărginean și Caragea, deoarece niciunul dintre ei nu este pregătit din punct de vedere fizic.

„Este un meci dificil în deplasare, ultimul meci al sezonului regulat. Suntem pe drumul cel bun, doar 4 echipe au rămas angrenate în două competiții, în Cupă și în play-off. Karamoko nu va face deplasarea alături de noi, Pușcaș nu este pregătit, Mărginean nu este pregătit, Caragea la fel. Restul jucătorilor sunt pregătiți, mergem la Cluj să luptăm. Predicția noastră pentru Pușcaș este că va fi pregătit după pauza internațională.

Avem meciul cu CFR plus încă alte 10 în play-off și contra Craiovei în semifinalele Cupei. Toate meciurile sunt foarte importante și le vom trata ca pe niște finale, doar așa putem obține rezultate memorabile în acest sezon”, a declarat Kopic la conferința de presă.

Zeljko Kopic, cuvinte de laudă pentru echipele din Cluj. Ce a spus despre Daniel Pancu

Daniel Pancu a venit la CFR Cluj și a transformat echipa în doar câteva săptămâni. Ardelenii au o serie uluitoare de victorii consecutive în campionat, însă au fost eliminați din Cupa României, chiar de liderul din campionat, Universitatea Craiova. Zeljko Kopic este profund impresionat de Daniel Pancu și Cristiano Bergodi, care au reușit să transforme un sezon dezastruos în unul de succes pentru echipele din Cluj:

„Pancu a făcut o treabă excelentă, știm că CFR traversează o perioadă foarte bună, au rezultate foarte bune. A preluat o echipă care suferea și a redresat-o. Și U Cluj a progresat foarte mult, va fi un play-off foarte greu. Cu tot respectul, nu mă gândesc la FCSB sau la alte echipe. Unicul meu focus se îndreaptă spre casa mea, aici. Nimic nu s-a schimbat în pregătirea meciurilor, nu contează ce adversari vom avea în play-off. Trebuie să dăm totul la restul meciurilor și vom vedea la final ce am reușit să obținem.

Când pregătim sezonul avem anumite calcule, așa e în fotbal. Din experiența mea în România, e foarte important să începi sezonul foarte bine. Dacă tratezi meciurile ca fiind ușoare, pierzi puncte. Cred că asta li s-a întâmplat unor echipe în acest sezon, nimeni nu se aștepta ca FC Argeș să se descurce atât de bine. Dinamo, Argeș, U Cluj și Craiova sunt angrenate în ambele competiții. Va fi o luptă crâncenă pentru trofee și pentru locurile de Europa, dar suntem pregătiți să dăm tot ce avem”, a mai spus croatul.