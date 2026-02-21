Sport

Zeljko Kopic, frustrat după Rapid – Dinamo 2-1: „Nu ştiu de câte ori au ajuns în jumătatea noastră!" De ce nu a început cu Karamoko

Rapid a câştigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo şi îi egalează la puncte pe "câini". La finalul derby-ului de pe Arena Naţională, Zeljko Kopic a declarat la final că echipa sa a fost superioară şi din acest motiv simte puţină frustrare.
Marian Popovici
21.02.2026 | 23:05
Rapid se impune în derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, şi ajunge la 52 de puncte. „Câinii” au avut un gol anulat cu VAR la 0-0, iar imediat după au încasat două lovituri, după reuşitele lui Borza şi Paraschiv. Golul lui Opruţ a venit prea târziu, în prelungiri, iar giuleştenii câştigă şi returul din sezonul regulat.

Zeljko Kopic, după Rapid – Dinamo 2-1: „Sunt frustrat pentru că am simţit că echipa noastră este mai bună”

La finalul meciului, Zeljko Kopic a declarat că Dinamo a fost echipa mai bună şi nu are ce să le reproşeze jucătorilor. Totuşi, antrenorul croat se simte frustrat de acest rezultat, evidenţiind posesia covârşitoare de partea echipei sale:

„Nu am prea multe lucruri de care să mă plâng, despre echipă, despre performanţă. Am avut câteva greşeli, dar e normal. Am dominat o mare parte a meciului, am încercat mai multe lucruri. Rapid a stat bine în defensivă, a marcat din ocaziile avute.

Băieţii sunt dezamăgiţi de rezultat, dar asta e. Trebuie să continuăm şi să găsim soluţii. Sunt frustrat pentru că am simţit că echipa noastră este mai bună, simţeam încredere, simţeam că suntem mai buni. 

În toate aceste meciuri, am avut posesie de peste 70%, nu ştiu de câte ori a ajuns Rapid în jumătatea noastră. Am pierdut meciul şi nu este pentru prima dată împotriva acestui adversar. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj.

A dat fault la acea fază, a verificat-o… Dacă asta au decis, respect asta. Nu cred că a fost vorba de mai mare dorinţă la ei. Nu îi bagi în defensivă dacă nu ai o mare dorinţă de victorie.

În vestiar vorbim despre performanţă, mereu încercăm să jucăm foarte bine, să dominăm, să câştigăm meciurile”, a declarat Kopic la finalul meciului.

Probleme pentru Karamoko înaintea derby-ului: „Nu s-a antrenat toată săptămâna!”

Antrenorul lui Dinamo a explicat de ce nu a început ca titular cu Karamoko, atacantul având probleme la muşchii adductori, iar din acest motiv nu a putut să se antreneze în săptămâna derby-ului:

„Karamoko nu s-a antrenat toată săptămâna, a avut probleme la adductori. Am discutat ieri cu el, nu puteam să încep cu el în derby dacă nu este la 100%. A intrat foarte bine în meci, dar nu pot să mă plâng de jucătorii mei.

Echipa a încercat să îşi joace jocul şi să câştige. Nu pot să spun nimic despre dorinţă, determinare. Este foarte greu să găsim jucători acum care să aducă extra. Alex Pop este o opţiune bună, dar în majoritatea meciurilor vreau să îl folosesc ca joker, în ultima parte. 

Despre Puşcaş nu pot să discut prea mult. Când va veni o să vedem cum se simte, la ce nivel de pregătire este şi atunci vom vedea când vom putea să îl folosim”, a declarat Kopic.

