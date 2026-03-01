Sport

Zeljko Kopic ia asupra sa înfrângerea din Dinamo – FC Argeș 0-1: ”Am împins jucătorii la o intensitate foarte mare”

”Câinii” au suferit a doua înfrângere la rând în meciul Dinamo - FC Argeș 0-1. Cum a explicat Zeljko Kopic acest eșec și ce a spus despre lupta la titlu.
Traian Terzian
01.03.2026 | 21:42
Zeljko Kopic ia asupra sa infrangerea din Dinamo FC Arges 01 Am impins jucatorii la o intensitate foarte mare
Zeljko Kopic își asumă înfrângerea din partida Dinamo - FC Argeș 0-1. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Elevii lui Zeljko Kopic par a fi intrat într-o pasă mai puțin bună, iar distanța față de liderul Universitatea Craiova s-a mărit la 7 puncte după înfrângerea din partida Dinamo – FC Argeș 0-1.

Zeljko Kopic, explicații pentru înfrângerea din Dinamo – FC Argeș 0-1

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 29-a a SuperLigii, tehnicianul croat a părut că își asumă eșecul în fața formației piteștene, dar a precizat că orice echipă traversează și astfel de perioade mai grele.

”Probabil că am împins jucătorii la o intensitate foarte mare. Noi trebuie să continuăm să luptăm. Avem două înfrângeri la rând, trebuie să continuăm să muncim și să vedem cum să ne revenim. De mâine ne pregătim pentru meciul de Cupă.

Ca să câștigăm titlul trebuie să câștigăm meciuri. Ăsta e fotbalul, dacă pierzi anumite ocazii, dueluri, se întâmplă astfel de lucruri. Eu înțeleg că pentru orice echipă are parte de astfel de momente, dar trebuie să ieșim din situație”, a declarat Kopic.

Care este situația lui Karamoko

Antrenorul lui Dinamo s-a arătat îngrijorat din cauza accidentării suferite de Mamoudou Karamoko, care a fost nevoit să părăsească terenul pe targă, și a vorbit despre momentul în care George Pușcaș, prezentat oficial suporterilor la jocul cu FC Argeș, va putea debuta.

”Nu știu încă nimic despre Karamoko. Da, a arătat foarte rău. Am vorbit înaintea meciului cu Rapid că el nu se antrenase la intensitate maximă, săptămâna asta la fel. Este foarte important pentru noi, trebuie să vedem ce s-a întâmplat.

Pușcaș a făcut antrenamente individuale, nu vrem să facem pași greșiți în ceea ce privește accidentarea lui precedentă, să vedem cum se prezintă situația”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo a pus umărul la scoaterea FCSB-ului din play-off

Înfrângerea lui Dinamo din meciul cu FC Argeș a fost sinonimă cu ratarea play-off-ului de către FCSB. ”Roș-albaștrii” aveau nevoie de o minune pentru a-i depăși în clasament pe piteșteni, dar aceasta nu s-a produs și echipa lui Bogdan Andone și-a asigurat locul în Top 6.

Pe lângă contraperformanța sportivă, campioana primește și o lovitură financiară odată cu ratarea play-off-ului. Mai exact, FCSB nu poate termina sezonul mai sus de locul 7 și va încasa maxim 1.750.000 de euro, cu aproape un milion de euro mai puțin decât stagiunea precedentă când a câștigat titlul.

Traian Terzian
