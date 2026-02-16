Sport

Zeljko Kopic, impresionat de George Pușcaș, noul transfer al lui Dinamo: „A fost foarte sincer! Am vorbit cu el”

Zeljko Kopic a oferit primele reacții după Dinamo - Unirea Slobozia 1-0. Ce spune antrenorul croat despre transferul lui George Pușcaș. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
16.02.2026 | 23:05
Zeljko Kopic impresionat de George Puscas noul transfer al lui Dinamo A fost foarte sincer Am vorbit cu el
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic, impresionat de George Pușcaș. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo a reușit o victorie importantă în SuperLiga, scor 1-0 cu Unirea Slobozia. Unicul gol al partidei a fost marcat de Raul Opruț, iar „câinii”, în urma acestui rezultat, se mențin doar la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Ce a spus Zeljko Kopic despre jocul prestat de elevii săi, dar și despre transferul lui George Pușcaș.

Zeljko Kopic, mulțumit după Dinamo – Unirea Slobozia 1-0

La scurt timp după fluierul final din Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, Zeljko Kopic s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut și a transmis că nu are ce să le reproșeze elevilor săi. Întrebat despre situația lui Devis Epassy, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că e răcit, antrenorul croat a expus că portarul va reveni în cel mai scurt timp la echipă, problema sa nefiind una serioasă.

ADVERTISEMENT

„Am câștigat 3 puncte, am dominat meciul, am avut multe ocazii, șuturi pe poartă. Am înscris un gol foarte frumos, sunt mândru de cum am jucat, jucătorii au meritat aceste 3 puncte. A avut și Sivis o ocazie, încercăm să aducem fundașii laterali în asemenea poziții.

Au jucat cu o apărare foarte retrasă, cu toți jucătorii în spatele mingii. Nu este o coincidență că am avut atâtea ocazii de gol în ultimii 25-30 de metri. Sigur că mi-aș dori să înscrie jucătorii din zona ofensivă, dar nu le pot reproșa nimic băieților. Sunt acolo, se luptă.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

După primele 25 de minute, am simțit că îi dominăm, iar în repriza a doua s-a acutizat această senzație. Este un virus de 2-3 zile la Epassy. Am mai întâmpinat asta și la alți jucători. Va fi bine”, a declarat Zeljko Kopic la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei...
Digisport.ro
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”

Cu ce l-a impresionat George Pușcaș pe Zeljko Kopic

George Pușcaș este pe punctul de a semna cu Dinamo. Fiind liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, atacantul a decis să revină în fotbalul românesc după 12 ani în care a evoluat doar la cluburi din străinătate.

Zeljko Kopic a mărturisit că are o părere foarte bună despre atacantul de echipă națională. Antrenorul lui Dinamo a rămas impresionat de faptul că George Pușcaș a fost sincer și a recunoscut că are anumite probleme fizice.

ADVERTISEMENT

„Am o opinie foarte bună despre George Pușcaș, are multe meciuri la echipa națională și în campionate puternice. Am vorbit cu el, și am simțit că este gata să vină și să-și relanseze cariera.

A fost foarte sincer, a spus că a avut unele probleme cu o accidentare. Vom analiza în ce situație fizică este. Sperăm să rezolvăm problemele lui în cel mai scurt timp posibil”, a mai spus Zeljko Kopic.

  • 900.000 de euro este cota lui George Pușcaș
  • 46 de selecții și 11 goluri a adunat atacantul pentru naționala României
Cristi Chivu, probleme mari în nămeții din Norvegia! Meciul cu Bodo/Glimt poate avea...
Fanatik
Cristi Chivu, probleme mari în nămeții din Norvegia! Meciul cu Bodo/Glimt poate avea de suferit: „Se anunță mai multă zăpadă”
Controversă la Dinamo – Unirea Slobozia 1-0! Ialomițenilor le-a fost refuzat un gol...
Fanatik
Controversă la Dinamo – Unirea Slobozia 1-0! Ialomițenilor le-a fost refuzat un gol valabil: „Softul nostru ne-a arătat că mingea a intrat în poartă”. Update
Universitatea Craiova și Dinamo, primele echipe calificate matematic în play-off! Ce șanse mai...
Fanatik
Universitatea Craiova și Dinamo, primele echipe calificate matematic în play-off! Ce șanse mai are FCSB să prindă top 6
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat...
iamsport.ro
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat un verdict acid: 'Logică de tâlhari! Cum să te gândești la așa ceva?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!