Zeljko Kopic, impresionat de George Pușcaș, noul transfer al lui Dinamo: „A fost foarte sincer! Am vorbit cu el”

Dinamo a reușit o victorie importantă în SuperLiga, scor 1-0 cu Unirea Slobozia. Unicul gol al partidei a fost marcat de Raul Opruț, iar „câinii”, în urma acestui rezultat, se mențin doar la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Ce a spus Zeljko Kopic despre jocul prestat de elevii săi, dar și despre transferul lui George Pușcaș.

Zeljko Kopic, mulțumit după Dinamo – Unirea Slobozia 1-0

La scurt timp după fluierul final din Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, Zeljko Kopic s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut și a transmis că nu are ce să le reproșeze elevilor săi. Întrebat despre situația lui , antrenorul croat a expus că portarul va reveni în cel mai scurt timp la echipă, problema sa nefiind una serioasă.

„Am câștigat 3 puncte, am dominat meciul, am avut multe ocazii, șuturi pe poartă. Am înscris un gol foarte frumos, sunt mândru de cum am jucat, jucătorii au meritat aceste 3 puncte. A avut și Sivis o ocazie, încercăm să aducem fundașii laterali în asemenea poziții.

Au jucat cu o apărare foarte retrasă, cu toți jucătorii în spatele mingii. Nu este o coincidență că am avut atâtea ocazii de gol în ultimii 25-30 de metri. Sigur că mi-aș dori să înscrie jucătorii din zona ofensivă, dar nu le pot reproșa nimic băieților. Sunt acolo, se luptă.

După primele 25 de minute, am simțit că îi dominăm, iar în repriza a doua s-a acutizat această senzație. Este un virus de 2-3 zile la Epassy. Am mai întâmpinat asta și la alți jucători. Va fi bine”, a declarat Zeljko Kopic la flash-interviu.

Cu ce l-a impresionat George Pușcaș pe Zeljko Kopic

. Fiind liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, atacantul a decis să revină în fotbalul românesc după 12 ani în care a evoluat doar la cluburi din străinătate.

Zeljko Kopic a mărturisit că are o părere foarte bună despre atacantul de echipă națională. Antrenorul lui Dinamo a rămas impresionat de faptul că George Pușcaș a fost sincer și a recunoscut că are anumite probleme fizice.

„Am o opinie foarte bună despre George Pușcaș, are multe meciuri la echipa națională și în campionate puternice. Am vorbit cu el, și am simțit că este gata să vină și să-și relanseze cariera.

A fost foarte sincer, a spus că a avut unele probleme cu o accidentare. Vom analiza în ce situație fizică este. Sperăm să rezolvăm problemele lui în cel mai scurt timp posibil”, a mai spus Zeljko Kopic.