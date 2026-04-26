Zeljko Kopic, în culmea fericirii după Dinamo – Rapid 3-1: „Sunt mândru de băieții mei!”. De ce Cîrjan a fost rezervă

Dinamo a rupt blestemul și a învins-o pe Rapid după 11 ani. Zeljko Kopic a fost extrem de fericit la finalul derby-ului și a explicat de ce nu l-a folosit de la început pe Cîrjan
Cristian Măciucă
26.04.2026 | 23:54
Dinamo a urcat pe locul 4 în SuperLiga după 3-1 cu Rapid și e în pole-position să meargă la barajul de calificare în Conference League. Zeljko Kopic a comentat derby-ul de pe Arena Națională și a explicat motivul pentru care căpitanul Cătălin Cîrjan a început partida ca rezervă.

Kopic a dezvăluit de ce Cîrjan a fost rezervă în Dinamo – Rapid 3-1

Dinamo a așteptat 11 ani ca să o bată pe Rapid și a făcut-o cu stil. În etapa a 6-a din play-off, roș-albii nu i-au dat nicio șansă echipei lui Costel Gâlcă, pe care au învins-o cu 3-1. Victoria echipei lui Zeljko Kopic a fost cu atât mai impresionantă cu cât în urmă cu trei zile Dinamo pierdea cu U Craiova, la loviturile de departajare, calificarea în finala Cupei României.

„Suntem fericiți. Sunt mândru de băieții mei. Mai ales după ce s-a întâmplat în meciul de cupă, am avut 3 zile să ne recuperăm, cu un adversar puternic. Toate mulțumirile și tot respectul pentru evoluția jucătorilor. Am vorbit cu Cîrjan. Știu că sunt multe meciuri. Milanov a intrat foarte bine cu Universitatea Craiova. Am crezut că așa e mai bine. E mai ușor să iei o decizie când am o comunicare bună cu jucătorii.

Asta este meseria mea. Încerc să iau decizii bune. Să citesc jucătorii. A fost foarte greu după meciul cu Craiova. Eram în suferință, trebuia să îi motivez. Așa este viața, cu suișuri și coborâșuri. Am fost aproape morți, acum suntem în culmea fericirii.

Ne dorim mult să ajungem în Europa. Play-off-ul e o competițe dură. În multe meciuri am avut parte și de multă neșansă. Mai avem patru meciuri, luptăm până la final și vedem unde terminăm”, a declarat Zeljko Kopic, după Dinamo – Rapid 3-1.

Până la finalul play-off-ului, Dinamo mai are de jucat patru meciuri, iar principalul obiectiv este calificarea în cupele europene. Următorul joc al „câinilor roșii” este la Craiova, duminică, 3 mai de la ora 21:00. După duelul de pe „Ion Oblemenco”, roș-albii vor mai evolua contra lui FC Argeș (acasă), CFR Cluj (acasă) și U Cluj (deplasare).

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
