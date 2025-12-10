Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu?! Prima reacţie a antrenorului de la Dinamo despre interesul echipei naţionale: “Sunt mândru!”

ADVERTISEMENT

Dinamo are parte de un sezon de vis, iar cu siguranță marele artizan al acestor performanțe este antrenorul croat Zeljko Kopic. Acesta a reușit într-un timp scurt să transforme o echipă de play-out într-una care se bate cu șanse reale la locurile de play-off și se pare că FRF îl are pe listă drept posibil înlocuitor pentru Mircea Lucescu.

Dinamo are parte de un sezon de poveste sub comanda lui Zeljko Kopic

Selecționerul naționalei României va conduce meciurile de la baraj din luna martie. , iar dacă reușesc o victorie, se vor duela tot în deplasare cu câștigătoarea din partida Slovacia – Kosovo.

Ce se va întâmpla după baraj rămâne incert. FRF încearcă să își ia măsuri de precauție în cazul în care Mircea Lucescu va decide să plece de la prima reprezentativă, pentru ca naționala să nu rămână fără selecționer pentru o perioadă îndelungată de timp.

Zeljko Kopic, succesorul lui Mircea Lucescu? Ce spune antrenorul de la Dinamo

Zeljko Kopic se află pe lista scurtă a federației. Antrenorul celor de la Dinamo cunoaște deja foarte bine fotbalul românesc și ar putea să fie succesorul lui Mircea Lucescu. Acesta a dat însă de înțeles la Gala FANATIK că, deși e mândru că este apreciat, se gândește doar la echipa pe care o pregătește în acest moment.

„Este un alt lucru care mă face să mă simt mândru. Eu, în momentul de față, mă gândesc doar la ce am de făcut la Dinamo. Avem ambițiile noastre. Doar pe asta mă focusez în acest moment. Vreau să realizăm tot ce este posibil”, a declarat Zeljko Kopic la Gala FANATIK.

Zeljko Kopic, discurs în limba româna la Gala FANATIK

Zeljko Kopic a fost declarat la Gala FANATIK antrenorul anului 2025. Tehnicianul croat a avut parte de un an de excepție, iar echipa FANATIK a ținut să îl cheme pe scenă pentru a-i înmâna un premiu mult meritat. .

„Mulțumesc FANATIK pentru acest premiu minunat. Sunt onorat să primesc acest premiu pentru al doilea an la rând. A fost un an foarte interesant, provocator, dar de succes. Sunt foarte mândru de noi toți, de întreaga familie Dinamo, pentru tot ceea ce am realizat împreună. Este primul meu discurs în limba română în fața unui public. Vă mulțumesc tuturor”, a declarat antrenorul celor de la Dinamo în limba română.

