Zeljko Kopic, înainte de FCSB – Dinamo: „Nu putem trata jocul precum unul normal”. Cuvinte de laudă la adresa rivalilor

Dinamo mai are nevoie de un punct pentru a-și asigura prezența în play-off-ul din Superligă, performanță pe care fanii „câinilor” o așteaptă de opt sezoane. Pentru asta însă, echipa antrenată de Zeljko Kopic va trebui să obțină un rezultat pozitiv în .

Zeljko Kopic: „Nu putem trata jocul cu FCSB precum unul normal”

Dinamo a avut rezultate impresionante în acest sezon, fiind chiar lider în Superligă în anumite momente, dar „câinii” nu au confirmat forma bună și în meciurile din toamnă contra rivalei FCSB. În campionat, Dinamo a fost învinsă cu 2-0 după reușitele semnate de Daniel Bîrligea și Alexandru Musi, iar FCSB a obținut un succes și mai clar în Cupa României Betano, 4-0.

Zeljko Kopic a afirmat că situația din acest moment este una diferită. „Nu este un simplu meci, este un derby, o partidă importantă. E un meci mare pentru club, pentru suporteri, nu putem trata jocul cu FCSB precum unul normal. FCSB se află într-o formă foarte bună, joacă un fotbal de calitate și reprezintă România în cel mai bun mod posibil. Ambiția noastră este să ne prezentăm în cea mai bună formă, să luptăm, să dăm totul pe teren pentru un rezultat pozitiv.

Acele meciuri au venit în contexte diferite. În primul am arătat câteva momente bune de joc, dar ei au fost mai buni. În al doilea am avut câteva probleme, dar am făcut și mai multe schimbări în echipă. Pentru noi a fost mai important parcursul din Superliga decât cel din Cupa României. După acel meci cu FCSB am avut 13 meciuri la rând fără eșec, cred că am luat o decizie bună la acel moment. FCSB a demonstrat că are calitate, mentalitate de campioană, a meritat să câștige ambele meciuri. Trebuie să fim mai buni, mai puternici, să avem intensitate și energie” a afirmat tehnicianul croat la conferința de presă.

, care în această săptămână în Champions League. „Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru român, am tot respectul pentru el” a transmis Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic a comentat parcursul european al FCSB-ului: „Pentru mine nu e o surpriză”

Campioana României a obținut un nou rezultat excelent în Europa League joi seară, , și a obținut calificarea în optimile de finală, .

Zeljko Kopic a afirmat că nu a fost surprins de realizările europene ale marii rivale: „Am simțit faptul că FCSB era pregătită pentru a realiza lucruri importante, am spus asta și cu mai multe luni în urmă, când nu se aflau într-o formă excelentă.

Am simțit că au spirit, caracter și calitate, iar asta s-a văzut în meciurile din Europa, pentru mine nu e o surpriză. Va deveni din ce în ce mai greu acum, dar sunt acolo și când ai rezultate bune, te poți aștepta la orice. Cu siguranță, vor continua să lupte și orice este posibil contra lui Lyon, un adversar foarte dificil”.

Tehnicianul croat nu are nicio victorie în cele patru partide disputate contra FCSB-ului. Pe lângă cele două dueluri din acest sezon, Kopic a mai înfruntat echipa „roș-albastră” în 2018, când se afla pe banca lui Hajduk Split. FCSB a obținut atunci calificarea în play-off-ul Europa League după 0-0 în Croația și 2-1 la București.