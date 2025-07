Zeljko Kopic, încântat că Dennis Politic a debutat cu gol la rivala FCSB: „Era important să înceapă bine”

Zeljko Kopic a fost întrebat, printre altele, și despre debutul cu gol al lui Dennis Politic la FCSB, la finalul meciului amical

Croatul a dat anumite semne că se bucură de acest moment important trăit de fostul său „elev”, chiar dacă este vorba despre cea mai mare rivală a dinamoviștilor de la nivel de Superliga.

De asemenea, tehnicianul a mai punctat, o dată în plus, și că el consideră că această afacere a fost una benefică pentru clubul din „Ștefan cel Mare”, care s-a ales în schimbul lui Politic atât cu o sumă importantă de la FCSB, chestiune care a contat enorm pentru ieșirea din insolvență, cât și cu Alexandru Musi, un jucător tânăr care prezintă un anumit potențial de dezvoltare pentru viitor.

Pe de altă parte, Kopic a mai vorbit și despre alte subiecte, cum ar fi accidentarea lui Maxime Sivis din , anumite probleme medicale pe care le-a întâmpinat în ultimele zile și Stipe Perica, situația lui Cristi Mihai, faptul că și bineînțeles

„E un băiat bun și era important pentru el să înceapă bine”

„În cele 90 de minute am jucat cu două echipe, fiecare câte 45 de minute. A fost foarte cald, iar după cantonamentul din Polonia trebuie să ne adaptăm la vremea de aici. Meciul ăsta a fost important pentru a ne adapta.

Singura problemă de astăzi este accidentarea lui Maxime (n.r. Sivis). Sper că va fi bine, dar trebuie să facă niște teste medicale. În rest, echipa gazdă a jucat bine, stadionul este frumos, gazonul e bun și le doresc succes în sezonul viitor.

Perica a avut mici probleme la spate, sper să se întoarcă înainte de primul meci. Mihai a suprasolicitat, a jucat multe minute, a fost la echipa națională și am decis să-l odihnim. Milanov abia a revenit, dar este într-o formă bună.

Pentru mine este ceva normal (n.r. oferta pentru Cătălin Cîrjan). Mă aștept ca mai multe oferte să vină pentru el, a avut un sezon bun, dar am vorbit cu el și ambiția lui este să rămână aici încă un sezon. Mă aștept ca în viitor o să aibă oferte mult mai bune. Nu am vorbit cu oficialii despre oferta lui Cîrjan.

Sunt fericit, am mai spus-o. El e un băiat bun (n.r. Dennis Politic), un jucător bun și era important pentru el să înceapă bine. Cred că transferul a fost unul bun pentru noi. Am încasat niște bani și am rezolvat problemele financiare pentru a ieși din insolvență.

L-am luat pe Alex Musi, care este unul dintre cei mai buni tineri din România. Pentru mine, cred că ambele echipe au ieșit câștigătoare din această situație”, a declarat Zeljko Kopic.