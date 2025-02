Zeljko Kopic, încântat de noul transfer al lui Dinamo: „Am încredere în calitățile lui. Va fi în lot”. Antrenorul croat mai vrea jucători: „Nu e ultimul”

și va fi disponibil sub comanda lui Zeljko Kopic încă de la următorul meci al „câinilor”. Tehnicianul croat a vorbit despre conaționalul său, dar a clarificat și planul clubului până la finalul perioadei de transferuri.

Zeljko Kopic își dorește mai multe transferuri la Dinamo

Antrenorul lui Dinamo a afirmat că noul atacant al echipei ar putea debuta chiar în meciul contra Oțelului, care se va disputa marți, de la ora 20:30.

„Stipe a început să se antreneze de sâmbătă, va fi în lot mâine. E în formă bună. Nu a avut multe minute în ultima perioadă, dar am încredere în calitățile lui, are o carieră în spate. E conștient de șansa de a-și readuce cariera la un nivel bun. Am așteptări mari de la el, va fi un jucător important” a afirmat Zeljko Kopic în conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul.

Tehnicianul a afirmat că își dorește mai mulți fotbaliști în această iarnă. „Nu e ultimul transfer. Mai căutăm jucători pe toate posturile. Perica e atacant, mai vrem și pe alte poziții. Așteptăm, poate, și un jucător român. Jucătorii sunt într-un moment bun, am obținut un rezultat pozitiv, am analizat meciurile, au fost lucruri bune, altele care pot fi îmbunătățite, dar asta e o parte normală a procesului” a transmis Zeljko Kopic.

Ce a declarat Zeljko Kopic despre meciul cu Oțelul

, iar „câinii” pornesc ca favoriți în disputa de pe teren propriu cu Oțelul, formație preluată în această iarnă chiar de Ovidiu Burcă, predecesorul lui Zeljko Kopic pe banca „roș-albilor”.

Antrenorul croat a prefațat partida contra gălățenilor: „Oțelul a avut o serie de 11 meciuri la rând fără eșec, au făcut meciuri excelente în prima parte a sezonului, sub comanda domnului Dorinel Munteanu, cred că dânsul a construit mult acolo. Jucătorii Oțelului au evoluat cu multă energie și intensitate în mandatul său.

Acum sunt antrenați de domnul Ovidiu, pentru care am mult respect, a antrenat la Dinamo. Au jucat bine în ultimul meci, Oțelul va fi un adversar greu. Îi respectăm pe toți, dar credem în noi, putem lua 3 puncte”.

Din lotul Oțelului fac parte și doi fotbaliști cu care Kopic a lucrat la Dinamo. „Ahmed Bani e tânăr, e un jucător foarte bun, va primi mai multe minute acolo, e bine pentru dezvoltarea lui. E o oportunitate pentru el să arate ce poate. Neluț Roșu e acolo, un jucător pe care îl cunoaștem și care are calitate” a declarat tehnicianul.

Dinamo ocupă locul 3 în Superligă în acest moment, cu 41 de puncte, la unul în urma rivalei FCSB și la trei distanță de liderul Universitatea Cluj.