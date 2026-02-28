Zeljko Kopic, încântat deja de George Pușcaș: „Îl simt foarte motivat”. Când poate juca și ce a spus croatul despre noi transferuri și plecarea lui Boateng. Video

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic a spus din nou că George Pușcaș încă nu este pregătit din punct de vedere fizic să debuteze pentru Dinamo într-un meci oficial, astfel încât acest lucru se va întâmpla cel mai probabil la ceva timp după startul play-off-ului din SuperLiga.

Zeljko Kopic, noi detalii importante despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo

Pe de altă parte însă, tehnicianul croat a subliniat că atacantul a început deja să se pregătească în mod extrem de profesionist, separat de colegii săi. Astfel, antrenorul „câinilor” este convins că internaționalul român va putea ajuta echipa în anumite partide încă din acest sezon.

„Nu foarte curând. Nu ne putem aștepta, nu s-a antrenat cu echipa, a avut probleme cu accidentările, nu avem motive să îl supunem riscurilor. Am început să analizăm situația lui, face multă prevenție, exerciții de forță, de alergare. Săptămână cu săptămână încercăm să îl aducem în formă, nu pot să spun cât va dura pentru a fi pregătit.

Îl simt foarte motivat, este pregătit să muncească, a stat mult timp la Săftica făcând recuperare. Este pregătit să muncească și să devină o parte importantă a echipei noastre. Va juca în acest sezon, dacă nu se întâmplă ceva neașteptat. De asta nu vreau să ne grăbim, să o luăm pas cu pas, să ne asigurăm că va fi în cea mai bună formă când va intra”, a spus Zeljko Kopic

Dinamo nu mai face transferuri până la finalul sezonului, a anunțat Zeljko Kopic

De asemenea, cu aceeași ocazie, antrenorul croat a transmis și că nu mai așteaptă jucători noi în această perioadă, astfel încât lotul din prezent este cel pe care se va baza până la finalul sezonului:

„Nu mai aștept pe nimeni, avem o echipă bună. Jucăm un fotbal bun, avem un lot la un nivel bun. Pușcaș ne va ajuta în acest sezon, avem câțiva tineri care lucrează foarte bine”.

Zeljko Kopic a închis definitiv subiectul Kennedy Boateng

Mai mult, Kopic a dorit să închidă definitiv subiectul reprezentat de : „Boa este foarte important pentru noi în teren și în afara lui. Am avut discuții în această iarnă, pentru mine e încheiat. Va sta cu noi până în vară, lucrează foarte bine, la vară își va lua deciziile”.

Cum a prefațat Zeljko Kopic meciul Dinamo – FC Argeș

Nu în ultimul rând, întrebat despre speculațiile că Dinamo ar putea „să se dea la o parte” din fața lui FC Argeș pentru a împiedica FCSB să intre în play-off, Zeljko Kopic a spus:

„Pentru noi situația este foarte simplă, trebuie să ne concentrăm pe noi, să jucăm cât mai bine și să câștigăm. Am văzut lucruri bune, dar și câteva lucruri de îmbunătățit pe fază defensivă. Ne-am antrenat bine, Pușcaș s-a pregătit separat. E o energie foarte bună, pozitivă, la echipă. Tot ce ne interesează este meciul de mâine cu FC Argeș.

Tot ce facem, facem pentru a câștiga toate meciurile. Pregătirea este întotdeauna pentru a câștiga, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru.

FC Argeș e o echipă foarte bună, se adaptează foarte bine tactic la adversar, schimbă sistemul, abordarea, sunt o echipă serioasă, nu e o coincidență că sunt atât de aproape de play-off.

Am vorbit despre asta cu staff-ul, jucătorii sunt foarte conectați, nu vreau să îi pun în poziția în care să fie relaxați, vreau să mențin nivelul de presiune, de tensiune. Știm cât de greu a fost să ajungem în play-off. E important că suntem aici, dar trebuie să continuăm, pentru mine și pentru club e foarte important să ne luptăm pentru cupele europene în acest sezon”.