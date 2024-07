Zeljko Kopic, încrezător înainte de Sepsi – Dinamo: ”Am făcut 3 reprize bune în acest sezon”

”Câinii” vin după o victorie categorică în fața Petrolului, însă tehnicianul croat a recunoscut faptul că pentru ca jocul să arate așa cum își dorește.

Ce așteptări are Zeljko Kopic de la meciul Sepsi – Dinamo

În conferința de presă premergătoare întâlnirii Sepsi – Dinamo, din etapa a 3-a din SuperLiga, antrenorul Zeljko Kopic a vorbit despre faptul că formația sa a făcut 3 reprize bune în primele două jocuri ale sezonului.

”E devreme să vorbim de lupta la play-off cu Sepsi, trebuie să ne concentrăm la meci, ei joacă bine acasă. Au început bine sezonul, noi trebuie să fim la cel mai înalt nivel să luăm puncte. Atmosfera în echipă e bună după victoria cu Petrolul, trebuie să ne luptăm pentru puncte.

Noi vrem să fim o echipă disciplinată, să avem stabilitate, iar jucătorii să facă diferența prin acțiuni individuale în apropierea porții adverse. Sepsi a câștigat cu 1-0 primul meci, dar a avut o primă repriză dificilă.

În etapa următoare a marcat două goluri și a mai avut ocazii, dar a avut și probleme. Am analizat lucrurile astea. Sepsi are calitate, dar și slăbiciuni, vom încerca să profităm de ele. Am făcut 3 reprize bune în acest sezon, am fost mulțumit de prima parte cu CFR Cluj, apoi am avut probleme.

Cu Petrolul am fost buni, echipa e în creștere și am meritat cele 3 puncte. Ne concentrăm să ne îmbunătățim și să devenim mai buni. Toți jucătorii sunt apți, nu avem mari probleme. Petru Neagu și-a revenit, va fi în lot cu Sepsi, el se accidentase în cantonament”, a declarat Kopic.

Kopic, antrenorul etapei precedente

Meciul Sepsi OSK – Dinamo contează pentru etapa a 3-a din SuperLiga. Duelul este programat să se desfășoare sâmbătă, 27 iulie, de la ora 22:00, și ambele formații caută să se impună pentru a se păstra în lupta de play-off.

După victoria pe care ”câinii” au obținut în fața Petrolului, scor 4-1, croatul Zeljko Kopic a fost desemnat . De asemenea, atacantul Astrit Selmani, care a marcat și a contribuit decisiv la alte două reușite, a fost inclus în echipa ideală a rundei a 2-a.

Unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo în acest start de sezon este Cătălin Cîrjan, adus de la rivala Rapid, însă Dănuț Lupu i-a transmis la FANATIK SUPERLIGA că .