Zeljko Kopic, îngrijorat chiar și după victoria lui Dinamo cu U Cluj: „E foarte greu să vorbesc”

Dinamo a bifat prima victorie din play-off, 2-1, contra celor de la U Cluj, iar Zeljko Kopic a avut cuvinte de laudă pentru elevii săi după duelul de pe Arena Națională.
Mihai Alecu
18.04.2026 | 23:55
Dinamo revne în lupta pentru cupele europene, asta după ce bucureștenii au învins-o pe U Cluj, 2-1, în runda cu numărul 5 a play-off-ului, iar pentru Zeljko Kopic și elevii săi urmează semifinala din Cupa României, contra celor de la Universitatea Craiova.

Zeljko Kopic, mulțumit de victoria lui Dinamo cu Universitatea Cluj

Zeljko Kopic a remarcat prestația pe care fotbaliștii veniți de pe bancă au reușit să o aibă la duelul cu U Cluj. Armstrong a pasat decisiv pentru golul lui Cătălin Cîrjan, iar Musi a marcat al doilea gol pentru dinamoviști și i-a apropiat pe aceștia de victorie.

„Știam că sunt periculoși pe contraatac, dar noi am meritat victoria. Am avut posesia și am fost lenți uneori, nu am găsit spații, iar la pauză am vorbit să facem anumite schimbări pentru a face unele schimbări. Jucătorii care au venit de pe bancă au intrat foarte bine, sunt mândru de evoluția lor de astăzi. Nu am simțit meciurile trecute că nu ne-am făcut jocul.  E important că avem concurență pe posturi. Ăsta e fotbalul, trebuie să încercăm să facem lucrurile bine. desigur că o să fie un moral mai bun, dar atmosfera a fost bună chiar dacă nu am rezultate. Am ratat câteva puncte, care ne puteau duce și mai sus”, a spus Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, îngrijorat de situația lui Karamoko

Accidentarea lui Mamoudou Karamoko l-a pus pe gânduri pe Zeljko Kopic, cel care spune că a simțit cum atacantul său nu a fost în regulă încă din primul minut, asta în ciuda faptului că a avut o săptămână bună de antrenament. Croatul e de părere că fotbaliștii trebuie să-și întreacă limitele în această perioadă, fiind una decisivă pentru a obține rezultatele dorite.

„Pentru mine e foarte greu să vorbesc despre ce s-a întâmplat astăzi. În timpul săptămânii, totul a fost în regulă, parametrii au fost buni. Sperăm să nu fie ceva serios. Nu l-am simțit energetic sau prezent în meci încă din primul minut. O să vedem ce va fi. E cea mai importantă parte a sezonului, pregătim jucătorii pentru asta. După meciul cu Craiova o să fie dificil pentru că jucăm la doar 3 zile cu Rapid, însă este momentul să ne depășim limitele”, a mai spus Zeljko Kopic.

