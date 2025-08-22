Zeljko Kopic, îngrijorat de situația unui jucător de la Dinamo: „Îi oferim tot sprijinul. Este dificil pentru toată lumea”

Dinamo vine după o serie de trei meciuri consecutive fără eșec în SuperLiga României, iar formația antrenată de Zeljko Kopic va înfrunta în această etapă Universitatea Cluj. „Șepcile roșii” au un moral excelent, în urma . Ce a declarat antrenorul „câinilor” în cadrul conferinței de presă.

Zeljko Kopic, conștient că Dinamo trebuie să joace perfect în meciul cu U Cluj

Dinamo va avea parte de un duel de foc în . Formația antrenată de Zeljko Kopic va înfrunta Universitatea Cluj, acesta fiind primul meci al sezonului pe care „șepcile roșii” îl vor juca pe Cluj Arena. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău vine după succesul obținut pe terenul celor de la Farul Constanța.

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, antrenorul celor de la Dinamo a vorbit despre meciul de la Cluj și a scos în evidență și problemele de lot cu care se confruntă pentru această dispută. Situația lui Stipe Perica îngrijorează, mai ales că și fotbalistul este afectat de perioada lungă de indisponibilitate.

„După ce au ieșit din competiția europeană, au câștigat meciul cu Farul, în deplasare, cu un jucător mai puțin aproape tot meciul. Pentru ei e cu siguranță un plus de energie pozitivă. Mă aștept să fie într-o formă bună.

Nistor este întotdeauna liderul lor. Au o echipă bună, joacă în două sisteme diferite, depinde de meci și de situații. Au momente în care nu prind cea mai bună formă, dar acasă sunt o echipă puternică. Știm ce ne așteaptă și trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru pentru a juca bine și pentru a da totul ca să luăm punctele”.

Zeljko Kopic: „Pentru Stipe este cea mai grea situație”

„Încercăm totul (n.r. despre Perica). Suntem în permanență în comunicare cu el, eu sunt în legătură cu doctorul său, un croat pe care îl cunosc foarte bine. Se încearcă rezolvarea problemei. Înțelegem că este dificil pentru el, pentru toată lumea, pentru club, pentru echipă, pentru mine ca antrenor.

Dar pentru Stipe este cea mai grea situație, pentru că ambiția lui pentru acest sezon era foarte mare. Voia să continue de unde a terminat sezonul trecut, cu evoluții bune, cu goluri, și să rămână la același nivel. Îi este foarte greu și trebuie să îi oferim tot sprijinul posibil.

În continuare nu putem conta pe Mărginean și Licsandru. Dar vestea bună este că Bordușanu se antrenează normal și Maxime Sivis la fel, sunt pregătiți pentru meci. De asemenea, nu putem conta pe Mihai și Milanov, din cauza cartonașelor roșii. În rest, toți ceilalți jucători sunt apți și vom fi pregătiți pentru meciul de mâine”.

Zeljko Kopic: „Dacă facem calcule, cred că ne lipsesc 3-4 puncte ca să fim pe deplin mulțumiți”

„Este ciudat, dar trebuie să mergem înainte. Cartonașele roșii sunt greu de anticipat, să pierzi doi mijlocași într-un singur meci, mai ales în repriza a doua când dominai mult. Dar acesta este fotbalul, trebuie să ne adaptăm. Avem destui jucători în lot și mă aștept ca mâine să fim la un nivel bun.

E greu să faci calcule. De exemplu, cred că avem același număr de puncte ca sezonul trecut în acest moment. Atunci se vorbea despre un start foarte bun, acum se spune că nu e așa bun. Dacă facem calcule, cred că ne lipsesc 3-4 puncte ca să fim pe deplin mulțumiți. Dar sezonul este lung, unii jucători au venit mai târziu, alții nu s-au adaptat încă la stilul nostru de joc.

Trebuie să am răbdare cu ei, să le dau șanse, să nu judecăm prea repede. Poate acum nu sunt în cea mai bună formă, dar avem exemple și din trecut când unii jucători au avut nevoie de timp pentru adaptare la club, la echipă, la stilul de joc. Cu timpul vom fi tot mai buni, sunt sigur”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.