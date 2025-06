Zeljko Kopic, interviu amplu pentru Fanatik: „Politic a fost căpitanul nostru, am doar cuvinte de laudă!”. Ce spune despre Cîrjan: „Nu mă aşteptam la asta! L-am sunat imediat”. Exclusiv

Dinamo s-a reunit pe 9 iunie pentru noul sezon din SuperLiga. „Câinii” au ambiţii mari după ce în stagiunea precedentă au jucat în play-off şi sunt în plină perioadă de mercato, cu ţinte tari şi în ceea ce priveşte transferurile.

Kopic, interviu amplu pentru Fanatik: „Transferurile potrivite la momentul potrivit, asta este o prioritate”

Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, a acordat un interviu amplu pentru FANATIK în care a vorbit despre subiectele fierbinţi de la echipă: transferul lui Politic la FCSB, neconvocarea lui Cîrjan la Euro U21, dar şi transferul lui Florin Niţă.

ADVERTISEMENT

Domnule Kopic, o vacanță foarte scurtă, nu?

– Da, o vacanţă foarte scurtă, am avut două săptămâni libere, urmează cinci săptămâni de pregătiri în presezon, să fim gata pentru noul sezon din SuperLiga. Urmează să începem antrenamentele.

Știu că sunteți un om care planifică foarte atent. Lucrurile de la club merg conform planului?

– În acest moment, suntem în căutare de transferuri și suntem în plin proces de pregătire a jucătorilor pe care îi avem. Dar este foarte important să facem transferurile potrivite la momentul potrivit, asta este o prioritate. Concentrarea noastră este pe acest aspect.

ADVERTISEMENT

Despre transferul lui Politic la FCSB: „A fost căpitanul nostru, am doar cuvinte pozitive pentru el”

Aveți în plan să semnați jucători până la primul cantonament, la Curtea de Argeș?

– Ar fi o opțiune perfectă în acest mod. Să avem toți jucătorii cât mai repede posibil. Dar știm din proprie experiență că deseori e nerealist acest scenariu. Mai ales în vară pentru că SuperLiga începe mai repede ca alte competiții și trebuie să luăm și asta în considerare. Căutăm opțiuni și nu este ușor pentru că jucătorii caută, la rândul lor, cel mai bun club.

a ținut capul de afiș în ultima săptămână. Cum vedeți această mutare pentru Dinamo?

ADVERTISEMENT

– Pentru mine încă este greu să vorbesc, pentru că nu este finalizat 100%. Dennis încă este jucătorul nostru și ce pot să spun este că în ultimul an și jumătate a fost un jucător important pentru mine, pentru club. În play-out-ul de acum un an a fost un jucător exponenţial, de asemenea, în sezonul precedent. A avut meciuri foarte bune, ne-a adus puncte mari care ne-au ajutat să intrăm în play-off. A avut și accidentări, dar face parte din fotbal. A fost căpitanul nostru, am doar cuvinte pozitive pentru Dennis Politic, dar haideți să așteptăm și confirmarea finală. Apoi vom putea discuta mai multe.

ADVERTISEMENT

Există anumite probleme privind contractul, din moment ce ambele părți s-au înțeles?

– Nu știu exact detaliile. Știu că există ultime chestiuni de pus la punct, negocierile sunt foarte avansate, dar încă transferul nu este finalizat 100%. Așa că nu știu să vă spun mai multe.

Musi, de la FCSB la Dinamo: „Poate că nu și-a atins potențialul maxim acolo și chiar cred că poate crește foarte mult”

Musi este un jucător dorit foarte mult de dumneavoastră și de Dinamo. Care sunt motivele pentru care vă place aşa mult?

– Este un jucător cu un mare potențial și toată lumea care este în fotbalul românesc știe asta. Este un jucător cu calități interesante, are o marjă foarte bună de dezvoltare. În acest sezon, FCSB a jucat în cupele europene, a avut o echipă foarte puternică. Poate că nu și-a atins potențialul maxim acolo și chiar cred că poate crește foarte mult și să arate asta pe teren. Dar, din nou, haideți să fie rezolvat transferul. Dacă va semna pentru noi sau nu, este un jucător de mare perspectivă.

Adnan Golubovic a plecat de la echipă?

– Se discută despre reziliere. El are 30 de ani, vrea tot ce e mai bine pentru el. Ne-a ajutat foarte mult în ultimul an și jumătate, vrea să exploreze și alte opțiuni. Pentru mine este în regulă. Își dorește să plece, cred că ar fi de bun augur pentru ambele părți.

Uimit de neconvocarea lui Cîrjan: „Nu mă aşteptam! L-am sunat imediat”

Codruț Sandu, un nou portar de perspectivă care semnează cu Dinamo…

– Da, este adevărat că pe acel post ne dorim și un jucător cu mare experiență pentru că așteptările de la următorul sezon vor fi mari. Dar, este foarte important să avem și acești jucători tineri alături de noi, să vedem cât de mult se pot dezolta astfel încât să reprezinte viitorul lui Dinamo.

. Cum vedeți decizia lui Daniel Pancu de a-l lăsa acasă?

– Nu mă așteptam să fie lăsat în afara lotului. Din perspectiva mea, Cîrjan a evoluat în foarte multe meciuri, a avut prestații bune, ne-a ajutat foarte mult să ajungem în play-off. A marcat goluri importante, a jucat în majoritatea jocurilor, a făcut un sezon foarte bun, în opinia mea. Iar la nivel de profesionalism, la nivel de mentalitate, este la maximum. Are susținerea mea 100%. Dar este decizia antrenorului, a domnului Pancu, și trebuie să o respectăm. L-am sunat imediat şi am discutat cu Cătălin, l-am încurajat, trebuie să continue să muncească, să dea tot ce are mai bun și să fie un jucător și mai valoros în următorii ani.

Niţă, ţinta numărul unu pentru poartă: „Toată lumea ştie nivelul şi calitatea pe care o are”

Florin Niță este una dintre țintele lui Dinamo. Ar fi un transfer de top, nu?

– Este unul dintre jucătorii cu care negociem, este adevărat. Dar toată lumea știe nivelul și calitatea pe care o are. Astfel de transferuri nu pot avea decât efecte foarte pozitive pentru club.

Aveți în minte câte transferuri aveți de făcut în această vară?

– Noi avem nevoie de jucători de calitate, să avem mai multă competiție în cadrul lotului. Am văzut cât de lung și dificil a fost acest sezon, astfel că trebuie să avem un lot competitiv. Trebuie să avem grijă de jucătorii de națională, despre suprasaturație, despre oboseală. Dacă vrem să continuăm parcursul bun, avem nevoie de aproximativ 10 jucători noi în această vară, evident, care să fie la un nivel competitiv.

Obiectivul de calificare în play-off a fost bifat în acest sezon. Ce vă propuneți pentru la anul?

– Asta va depinde foarte mult de transferuri și de lotul pe care îl vom avea la dispoziție. În momentul în care vom avea lotul complet și vom știi exact în ce componență vom începe sezonul, vom putea vorbi despre obiectivele realiste pentru sezonul viitor.

Iese Dinamo în insolvenţă acum? „Știu că domnul Nicolescu și toți ceilalți din club fac tot posibilul”

După aproape doi ani la Dinamo, cum vă simțiți la acest club? Ați venit aproape de începutul de proiect și sunteți o piesă importantă din dezvoltarea acestei echipe…

– Simt că am venit la un club mare, un club cu tradiție și cu mulți suporteri. Evident, lucrurile nu sunt ușoare, am reușit să ne dezvoltăm pe mai multe niveluri, dar încă mai avem mult de treabă, pe care toți cei care suntem în club trebuie să o facem, astfel încât echipa să fie la un nivel și mai bun. Trebuie să vedem cum o să fie lucrurile cu stadionul, cu insolvența, avem de dezvoltat și baza de la Săftica, nu este vorba doar de echipă, ci de mulți alți factori.

Iese Dinamo de insolvență până la finalul lunii?

– Din ce știu, toate discuțiile sunt în direcția cea bună și știu că oficialii fac toate eforturile ca situația să fie rezolvată până la finalul acestei luni. Știu că domnul Nicolescu și toți ceilalți din club fac tot posibilul să rezolve situația.

În final, jucați pe Arena Națională din sezonul viitor? Unul pe care nu v-ați acomodat atât de bine…

– Sigur, am jucat bine pe „Arc”, încă nu știm situația exactă a stadionului. Dar cred că Dinamo a făcut meciuri bune în play-off și pe Arena Națională. Ceea ce este important este să ne putem îndeplini obiectivele chiar dacă jucăm pe Arcul de Triumf sau pe Arena Națională.