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Zeljko Kopic (48 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit pentru FANATIK înainte de derby-ul cu FCSB, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30. Antrenorul croat a dezvăluit că și-ar dori să aducă jucători din SuperLiga la Wieczysta Cracovia, formație pe care a preluat-o la finalul lunii august.

Zeljko Kopic, interviu după plecarea de la Dinamo la Wieczysta Cracovia

Zeljko Kopic s-a despărțit de Dinamo la finalul sezonului precedent, după doi ani și jumătate petrecuți la formația „roș-albă”. În primă fază, tehnicianul a salvat echipa de la retrogradare, iar apoi a dus-o de două ori în play-off, nereușind însă o calificare în cupele europene. La aproximativ 10 zile după ce a fost numit la formația poloneză , Kopic a oferit un interviu pentru FANATIK, în care a vorbit despre posibilitatea de a transfera jucători din SuperLiga în Polonia, dar și despre startul dificil la noua echipă, care a fost de o grupare din Liga 3.

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Mister, bine ați revenit pe bancă după o vacanță puțin mai lungă decât de obicei. Cum a fost?

– Nu sunt foarte obișnuit cu vacanțele lungi, dar a fost bine; am folosit acel timp pentru a petrece mai mult timp cu familia și prietenii mei, ceea ce a fost important pentru mine, dar, în același timp, abia așteptam următoarea provocare și întoarcerea la muncă.

Ați avut și alte oferte?

– Am primit câteva telefoane și am avut câteva oferte clare, dar aș prefera să nu intru în detalii. Cred că nu ar fi corect față de celelalte cluburi să vorbesc despre acele discuții. Ceea ce a fost important pentru mine a fost să găsesc proiectul potrivit și provocarea potrivită, și sunt mulțumit de decizia pe care am luat-o.

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Cum a comentat Zeljko Kopic începutul prost de sezon al noii sale echipe. Wieczysta Cracovia ar putea să transfere jucători din SuperLiga

Wieczysta Cracovia a avut un început de sezon destul de dificil. Care e obiectivul pe care vi l-ați asumat în acest sezon?

Cel mai important lucru pentru noi acum este să stabilizăm echipa. Am încredere că împreună cu jucătorii, cu staff-ul meu tehnic și cu toată lumea din club, putem pune echipa pe drumul cel bun și putem ajunge acolo unde ne dorim chiar dacă nu am început bine.

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Considerați că este o oportunitate importantă să antrenați în Ekstraklasa?

Campionatul Poloniei este foarte solicitant și competitiv. Sunt convins că acesta este pasul potrivit în cariera mea și mă bucur de această provocare pe care abia o așteptam.

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Îl antrenați de asemenea pe Christensen, unul dintre cei mai buni jucători din campionatul României. E posibil să mai transferați și alți jucători din SuperLiga și de ce nu, de la Dinamo?

Mi-a plăcut de Christensen ca jucător când era la Rapid și sunt sigur că poate fi o piesă importantă în echipă pentru noi în acest sezon. România are mulți jucători de calitate, la fel și Dinamo, așa că nu se știe niciodată. Dacă vedem o oportunitate care are sens pentru echipă, există întotdeauna posibilitatea de a aduce unul sau mai mulți jucători.

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Zeljko Kopic, declarație de dragoste pentru Florentin Petre

Ce părere aveți despre campionatul Poloniei? Aveți la dispoziție un buget de 23 de milioane de euro, mult superior celui pe care l-ați avut la Dinamo…

Liga poloneză este foarte puternică și competitivă, dar fiecare campionat are propriile sale provocări și cerințe. Am un mare respect pentru campionatul Poloniei și sper să avem rezultate cât mai bune. În ceea ce privește bugetul, nu vreau să vorbesc despre cifre. Pentru mine, important este întotdeauna să mă adaptez la situația clubului, să iau cele mai bune decizii posibile pentru club, să construiesc o echipă puternică, competitivă și suntem foarte motivați.

L-ați luat în Polonia și pe Florentin Petre să faceți din nou echipă. Nu cred că își imagina nimeni la început că veți lucra împreună și după plecarea de la Dinamo.

Florentin a fost o parte foarte importantă din perioada mea la Dinamo și sunt cu adevărat fericit să îl am din nou aici alături de mine. Ne cunoaștem foarte bine și sunt sigur că împreună putem realiza lucruri grozave și la Wieczysta Cracovia.

Dinamo va rămâne pentru totdeauna în inima lui Zeljko Kopic. Mesaj pentru suporteri înainte de derby-ul cu FCSB

Aveți un mesaj pentru suporterii lui Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB?

Pot doar să le mulțumesc suporterilor dinamoviști pentru tot sprijinul lor și pentru tot ce mi-au oferit în cei aproape trei ani petrecuți acolo. M-am simțit foarte bine la Dinamo.

Mai țineți legătura cu cei din conducere? E posibil ca într-o zi Zeljko Kopic să fie din nou antrenorul lui Dinamo?

Încă mai sunt în contact cu unii oameni din club și le urmăresc rezultatele. Sper ca Dinamo să poată continua pe drumul pe care a început în acest sezon și să se bată pentru titlu. Desigur, doresc clubului energie bună și cele mai bune rezultate posibile. Nu vreau să vorbesc acum despre o revenire.