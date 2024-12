Zeljko Kopic, interviu pentru Fanatik după ce a dus Dinamo pe primul loc: “Trebuie să te pui sub presiune, să progresezi mereu!”. Video exclusiv

Dinamo este lider în SuperLiga după ce a . “Câinii” au scăpat în ultima etapă din stagiunea trecută de retrogradare, iar şase luni mai târziu sunt în fruntea clasamentului.

Zeljko Kopic, interviu pentru FANATIK după ce a dus Dinamo pe primul loc

Artizanul acestei transformări este antrenorul Zeljko Kopic. SUPER GALA FANATIK, croatul a vorbit într-un interviu acordat pentru FANATIK despre anul pe care Dinamo l-a început foarte prost, dar îl încheie în stil de mare echipă, acolo unde nici suporterii nu îndrăzneau să viseze:

Domnule Kopic, aţi început anul jos şi îl încheiaţi sus. Cum a fost 2024 pentru dumneavoastră?

– A fost o călătorie lungă. Pe moment sunt mândru de echipa mea, de clubul meu. Mă bucur că am făcut multe lucruri pozitive în acest sezon.

“Totul s-a jucat până în ultimele minute din ultima etapă”

Aţi trecut prin momente dificile. Care a fost cel mai greu din acest an?

– Cel mai dificil a fost finalul sezonului trecut. A fost dificil atunci. Am încasat goluri în ultimele secunde, iar totul s-a jucat până în ultimele minute din ultima etapă. Am ajuns la baraj şi am trecut de Csikszereda, iar apoi am putut să facem pregătirile pentru sezonul viitor şi lucrurile au fost mai uşoare.

În ce sens au fost mai uşoare? Pare, într-adevăr, că nu mai aveţi aceeaşi presiune pe umeri…

– Mereu este presiune. În acest sezon, campionatul este foarte dificil. După cum vedeţi, echipele sunt despărţite de 1-2 puncte, la victorie urci şi la înfrângere cobori. Concentrarea trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Bine, nu e aceeaşi presiune ca în sezonul trecut. Dar eu cred că în fotbal şi sport, în general, trebuie să te pui pe tine sub presiune, să progresezi mereu. Acesta este procesul normal în fotbal.

Nu se vede calificat în play-off: “Dacă avem şansa să ne batem la top 6, ne vom lupta pentru ea”

Cum vedeţi România după un an de când munciţi aici?

– Este o ţară frumoasă, cu oameni foarte buni. Îmi place foarte mult să fiu aici.

Pentru anul 2025 ce obiective aveţi?

– Obiectivul este să continuăm să jucăm un fotbal bun cu Dinamo. Dacă avem şansa să ne batem la top 6, ne vom lupta pentru ea şi o să vedem unde ajungem.

„Cu câteva zile în urmă, Florentin (n.r. Petre) mi-a spus că vom fi prezenți la un eveniment important și că ar trebui să mă pregătesc, pentru că e posibil să primesc un premiu. M-am gândit ‘Ok, o să vorbesc despre fotbal, nu e o problemă, nu trebuie să mă pregătesc foarte mult pentru asta’. Dar, apoi, când am ajuns aici și l-am văzut pe domnul Lucescu, pe domnul Hagi, toți fotbaliștii lui FCSB, Mitriță și toți ceilalți, mi-am dat seama că nu o să pot vorbi despre fotbal. În schimb, pot să vorbesc despre o țară frumoasă, despre oameni mândri, despre Iași, despre Craiova, despre Cluj și alte orașe. De asemenea, pot să vorbesc despre familia Dinamo, care este incredibilă. Pot vorbi despre toți adversarii noștri de pe gazon sau despre momentele bune și rele, dar concluzia este ‘Mulțumesc, România!’, mulțumesc tuturor celor prezenți aici, pentru că m-ați făcut un antrenor mai bun și un om mai bun în acest an”, Zeljko Kopic, la SUPER GALA FANATIK

35 de puncte a adunat Dinamo în primele 20 de etape

2025 este anul în care expiră contractul lui Kopic cu Dinamo

