Zeljko Kopic, iritat după Dinamo – Botoșani 2-2: „Ăsta nu e gazon de fotbal. Nu vreau să discut arbitrajul!”

Zeljko Kopic, concluzii . Antrenorul croat și-a certat jucătorii care au scăpat printre degete victoria împotriva penultimei clasate în SuperLiga.

Zeljko Kopic, iritat după Dinamo – Botoșani 2-2: „Ăsta nu e gazon de fotbal”

Zeljko Kopic a analizat : „Am început bine meciul și meritam să conducem cu 2-0. A avut energie, a făcut presing și Selmani a fost urmat de restul echipei”.

Antrenorul lui Dinamo e de părere că acest meci trebuia să fie câștigat: „Nu am început bine repriza a doua, am jucat acasă, am avut 2-0 și trebuia să fim mult mai inteligenți. Am pierdut două puncte importante și trebuie să analizăm ce s-a întâmplat”.

Kopic acuză din plin accidentările: „De la meci la meci avem tot felul de probleme medicale. Terenul e foarte tare. De aceea, Selmani a fost schimbat. Pentru mine ăsta nu e gazon de fotbal. Sper să jucăm mai multe meciuri pe Arena Națională”.

Zeljko Kopic, fără Selmani și Opruț cu Farul: „Eu nu vorbesc despre arbitraj”

Astrit Selmani a văzut cartonașul galben și va fi suspendat cu Farul, în timp ce Raul Opruț a fost eliminat, însă Zeljko Kopic nu atacă deciziile „cavalerilor fluierului”: „Eu nu vorbesc despre arbitraj. Nu mă mai întrebați despre asta. Ei au treaba lor, eu am treaba mea.

Trebuie să analizăm jocul nostru. Vrem să jucăm cu multă energie și atitudine. Poate trebuie să avem mai mult echilibru în anumite situații, dar vrem să dăm maximum de energie.

Trebuie să găsim o soluție și cu Farul fără atâția jucători. Vom vedea ce jucători avem la dispoziție și trebuie să jucăm fotbal în continuare”, a mai spus antrenorul lui Dinamo la .

Dinamo, probleme medicale importante înainte de meciul cu Farul

Dinamo va avea probleme mari să alinieze un unsprezece competitiv pentru meciul cu Farul. Abdallah este accidentat în continuare, iar acum Selmani și Opruț sunt și ei suspendați.

Kopic are soluții limitate și în deplasare, unde ambii fundași centrali titulari sunt accidentați și nu pot fi recuperați: Kennedy Boateng și Jouse Homawoo. Probleme medicale mai au și Petre Neagu, Antonio Bordușanu și Andrei Florescu.