Zeljko Kopic își felicită jucătorii după Dinamo – Oțelul 3-3: „Reacția noastră a fost excelentă”

Antrenorul „câinilor” a recunoscut că echipa sa putea să câștige meciul, dar au fost și unele greșeli personale ale fotbaliștilor săi, pe care le va rezolva în următoarea perioadă, însă i-a lăudat pentru dăruirea de care au dat dovadă.

Zeljko Kopic își felicită jucătorii după Dinamo – Oțelul

Zeljko Kopic și-a felicitat jucătorii după remiza obținută de , fiind mulțumit de felul în care au evoluat aceștia: „Cred că am început meciul bine.

Prima repriză a fost bună, am marcat primii, am jucat cu o echipă foarte puternică fizic, au câștigat câteva dueluri și astfel au reușit să egaleze.

Am avut tot ce ne trebuie ca să câștigăm meciul, dar am și greșit. Reacția noastră a fost excelentă, am fost foarte aproape de a înscrie și al patrulea gol, dar am văzut multe lucruri pozitive”.

„Am văzut lucruri pozitive astăzi!”

„Trebuie să muncim mai mult, asta e clar! Am văzut mai multe lucruri pozitive azi, mai ales cum am reacționat după ce eram cu două goluri în spatele adversarilor.

Nu e ușor. Sunt satisfăcut și este o bază pe care putem să construim în continuare. La câte puncte avem în campionat, e foarte greu, dar sunt și niște lucruri pozitive, toți vor să se îmbunătățească”, a .

„Eu voi depune tot efortul pentru a ajuta Dinamo să urce în clasament mult mai mult. Luăm fiecare meci în parte, mâine e o zi liberă pentru fotbaliști, mai avem două zile până la următorul meci.

Apoi ne mai rămân încă două meciuri rămase. Trebuie să ne îmbunătățim și la antrenamente. Simt că am o conexiune cu clubul, sunt susținut de toată lumea, am sentimentul ăsta.

Am la dispoziție tot ce am nevoie și vom da totul pentru a reuși să ne atingem obiectivul. Nu vreau să discut despre accidentări, despre lot, trebuie să rămânem pozitivi, toți pot greși, dar e important cum reacționezi după greșeli”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.