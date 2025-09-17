Zeljko Kopic l-a băgat în şedinţă pe Musi după episodul de la echipa naţională: “Nu arată deloc bine! I-am spus să nu se mai repete”

Alexandru Musi a fost convocat de Costin Curelea la reprezentativa U21 pentru meciurile din luna septembrie. Mai mult de atât, selecționerul i-a oferit și banderola de căpitan jucătorului de la Dinamo în partida cu San Marino. Ei bine, în minutul 60, când a fost înlocuit, atacantul a făcut un gest urât, acesta aruncând banderola către un coleg. Cum comentează Zeljko Kopic acest incident.

Zeljko Kopic l-a băgat în şedinţă pe Musi după episodul de la echipa naţională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Zeljko Kopic a mărturisit că a avut o discuție cu și i-a transmis jucătorului că Cât despre forma sportivă, antrenorul croat e de părere că Musi trebuie să lucreze mult mai mult la jocul său, asta pentru a se putea adapta mai bine contra echipelor care se apără aglomerat.

„(n.r. – Ce i-ați spus lui Musi după incidentul de la echipa națională?) Pentru mine este important să construiesc la club jucători buni, dar este foarte important ca jucătorii să înțeleagă cine este Dinamo, care este spiritul echipei și ce ne reprezintă pe noi ca și club. Orice jucător trebuie să se comporte ca atare și la un anumit nivel. Nivelul trebuie să fie și mai ridicat atunci când joci la echipa națională, mai ales că este o mândrie la echipa națională.

Am văzut momentul, am văzut clipul cu momentul, iar acesta nu arată deloc bine. I-am explicat că astfel de lucruri nu ar trebui să se mai repete și să aibă grijă, pentru că îl vor afecta în viitor.

E un copil bun, un copil educat. Am înțeles care a fost situația, contextul, că voia să iasă mai repede și discuția avută cu coechipierul. A înțeles că nu a fost în ordine. Nu vreau să fac un mare caz din acest moment.

„Musi trebuie să mai lucreze la jocul lui! Știam că este un jucător cu personalitate”

Atunci când ne uităm la jucătorii pe care vrem să îi aducem, ne uităm și la modul în care acționează pe teren și ce fel de personalitate au. La Musi am văzut asta încă din iarnă, că este un jucător cu personalitate și că se vor întâmpla anumite lucruri, doar că nu trebuie să îl definească pe viitor.

(n.r. – E o ușoară cădere a lui Musi în ultimele meciuri?) Trebuie să analizăm și echipele cu care am jucat. De exemplu, Petrolul aseară a jucat perfect în prima repriză până la primul gol. Domnul Ciobotariu a pregătit echipa foarte bine, jucătorii au făcut un pressing foarte bun până la primul gol.

Referitor la Musi, el trebuie să mai lucreze puțin la jocul lui și să ajungă la un anumit nivel în care să facă față mai bine la echipele care se apără foarte bine. Musi era genul de jucător care rezolva situațiile în meci și mai ales în duelurile 1 la 1. În astfel de meciuri trebuie să înțelegem că trebuie să creăm mai multe ocazii de pase și să lăsăm spații în care putem să jucăm mingea”, a declarat Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA.

