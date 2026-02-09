Zeljko Kopic l-a lăudat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „Nu am știut că poate să fie atât de bun”. Decizie în cazul lui Kennedy Boateng

ADVERTISEMENT

Dinamo și Universitatea Craiova au remizat pe Arena Națională, iar „câinii” au ratat o șansă importantă de a urca pe prima poziție cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat. Zeljko Kopic a fost impresionat de Alberto Soro, care în urmă cu câteva luni părea ca și plecat de la echipă.

Zeljko Kopic a vorbit la superlativ despre Alberto Soro. Ce a declarat despre spaniol

Alberto Soro a fost adus ca un fotbalist cu un potențial uriaș la Dinamo, mai ales că Real Madrid plătea 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera în urmă cu câțiva ani. În urmă cu câteva luni, el era dat ca și plecat din „Ștefan cel Mare”, iar acum aduce puncte importante pentru echipa sa.

Zeljko Kopic nu mai are foarte multe variante pentru poziția de atacant. Întrebat dacă și-ar dori să mai aducă un număr 9 veritabil, croatul a ales să-l laude pe Alberto Soro, care a ajuns la 4 goluri și 3 assisturi în 15 meciuri în această stagiune:

„Știm ce avem nevoie. Nu suntem încă echipa perfectă, dar este evident că facem lucruri bune aici. Toți de aici facem treabă bună. Pentru mine, ca și antrenor, este bine să am cei mai buni jucători și cel mai bun lot, dar nu este mereu ușor să aduci jucătorii de care ai nevoie. Sunt încrezător în jucătorii pe care îi avem. Avem jucători tineri cu potențial și sunt încrezător în echipa pe care o am. Soro nu am știut că poate să fie atât de bun atacant, dar uite că acum joacă. Avem nevoie de un atacant care să ne ajute să câștigăm campionatul, nu să jucăm în play-off”, a declarat Kopic, conform

Cum a comentat antrenorul lui Dinamo posibila plecare a lui Boateng

, mai ales că stoperul are oferte importante din punct de vedere financiar. La conferința de presă de după meci, Kopic a confirmat faptul că fundașul său este dorit insistent de alte echipe, însă este sigur că acest lucru nu-l va face să fie mai puțin profesionist în ultimele luni pe care le mai are la Dinamo:

„A avut oferte foarte bune, însă decizia noastră este să rămânem așa până în vară. Avem încredere în personalitatea lui și calitatea pe care o are ca persoană. Sunt sigur că va da în continuare 100% pe teren”, a mai spus Kopic

Ce a spus Zeljko Kopic despre remiza cu Universitatea Craiova

Prima repriză din derby-ul Dinamo – Craiova a fost lipsită de faze de poartă, însă repriza secundă a început în forță cu reușita lui Alberto Soro. Chiar dacă Dinamo a condus și a fost egalată în minutul 65, după o fază în care Kopic este mulțumit cu rezultatul final:

„Sunt satisfăcut cu echipa înainte de toate. Atitudine, energie, am muncit din greu și am meritat deschiderea scorului. După ce am primit golul am pierdut câteva dueluri, am avut acea oportunitate prin Armstrong. Cred că egalul este echitabil.

Toată lumea analizează oponentul, iar noi am încercat prin Mărginean și Sivvis să aducem mingea în careu. Nu am avut foarte multă posesie pentru a pregăti astfel de ocazii, iar Craiova a fost foarte bună pe mingea a doua. A fost un meci greu, dar sunt fericit per total. Se vede că Universitatea Craiova a avut această experiență europeană. Am știut că trebuie să alergăm foarte mult fără minge pentru a pune presiune pe cei trei fundași centrali ai lor”, a mai declarat Zeljko Kopic.