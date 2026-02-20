Zeljko Kopic l-a „urecheat” înainte de Rapid – Dinamo: „Din prima zi i-am oferit sprijin”

ADVERTISEMENT

Rapid – Dinamo este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Zeljko Kopic a trasat clar obiectivul în derby și a transmis ce a vorbit cu George Pușcaș, atacantul așteptat la echipă.

Zeljko Kopic se teme de terenul din Giulești

România se confruntă cu ninsori serioase, iar stadioanele sunt pline de zăpadă. În conferința de presă premergătoare derby-ului cu Rapid, Zeljko Kopic a transmis că următoarele meciuri sunt foarte importante, în ciuda faptului că Dinamo e deja calificată în play-off. Antrenorul croat speră ca suprafața de joc de pe Giulești să se ridice la nivelul așteptărilor.

„Suntem într-o formă bună, mulțumiți. Am bifat primul pas. Ne-am îndeplinit obiectivul și ne-am calificat în sferturile Cupei. Ne-am calificat în play-off cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat.

Avem trei meciuri în față. Urmează meciul cu Rapid. Este un derby. Mai avem încă două meciuri importante. Echipa are energie bună, suntem pregătiți să intrăm pe teren și să luptăm. Avem mereu aceeași idee. Vom da totul. Vom pregăti meciul pentru a lua trei puncte.

Trebuie să ne adaptăm suprafeței de joc. Știm că vremea din România nu este cea mai bună. Nu ne putem lupta cu natura. Este multă zăpadă. Sper ca terenul să fie bun și să putem presta un fotbal bun”, a declarat Zeljko Kopic.

Adrian Mazilu, mustrat de Kopic înainte de Rapid – Dinamo

În continuare, antrenorul croat a mărturisit că se așteaptă ca Adrian Mazilu să dea un randament mult mai bun. , atacantul venit de la Brighton a dezamăgit în cele trei apariții din 2026.

„Mazilu a venit ca un jucător cu mult potențial. A avut probleme cu accidentările. Din prima zi i-am oferit sprijin. A fost decizia mea să joace atunci când a fost posibil. Am vrut să îl aducem într-o formă bună.

În cantonament a fost bine. În ultimele meciuri a jucat mai puțin, nu am fost mulțumit. Am vorbit cu el, i-am explicat anumite lucruri. Acum trebuie să lupte și să aștepte o nouă șansă. Avem jucători care muncesc foarte bine. Avem competiție în echipă. Când va merita și va primi oportunitatea, aștept mai mult de la el”, a adăugat Zeljko Kopic.

Kopic așteaptă venirea lui George Pușcaș

, acolo unde parcurge un program individual de revenire. Zeljko Kopic a expus că a purtat un dialog cu atacantul de națională, însă momentan focusul total este la derby-ul cu Rapid.

„Am avut o discuție bună cu Pușcaș. Directorul sportiv a vorbit despre contract și alte lucruri. Știu că este în Dubai pentru recuperare. Îl aștept aici. Nu am alte informații recente. Sunt concentrat pe echipă și pe derby.

. A avut un virus stomacal în ultimele două trei zile. Roșca a avut mici probleme. S-a lovit la picior în timpul săptămânii. Este apt pentru mâine”, a mai spus croatul.

Victoria, singura variantă pentru Zeljko Kopic în derby

În încheiere, Zeljko Kopic a anunțat că obiectivul în derby este unul singur, anume victoria. Totodată, croatul a amintit de faptul că Costel Gâlcă are un lot mult mai numeros.

„Pentru mine, într-un derby nu există favorită. Nu poți spune asta. Rapid nu a jucat la nivelul așteptărilor în ultimele meciuri. Într-un derby ai ocazia să schimbi lucrurile.

Noi suntem stabili. Am făcut lucruri bune. Trebuie să ne îmbunătățim. Trebuie să marcăm mai mult din ocaziile pe care le creăm pentru că avem multe situații de a marca. Trebuie să reacționăm mai bine. Este greu să spui că o echipă este favorită în astfel de meciuri.

Niciodată nu jucăm pentru egal. Nu pregătim meciul așa. Avem mereu ambiția de a câștiga. Nu știm cum se va termina meciul și-l pregătim pentru victorie.

Rapid are mulți jucători de calitate. Individual sunt buni. În unele meciuri au jucat bine ca echipă, îi respect, trebuie să fim la nivelul lor mâine. Ei au multe opțiuni. Pot alege profiluri diferite pe fiecare poziție. Este greu de spus cum vor începe”, a conchis Zeljko Kopic.