Zeljko Kopic, la ultimul meci în Polonia?!

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Meciul pe care Wieczysta Cracovia îl va disputa pe terenul lui Slask Wroclaw ar putea fi ultimul în care formația poloneză este pregătită de Zeljko Kopic (49 de ani). Presa din Polonia a anunțat că antrenorul lui Dinamo ar urma să fie demis în cazul în care echipa nu se impune. Wieczysta a obținut o singură victorie sub comanda lui Zeljko Kopic, iar echipa se află pe locul 15 în campionatul Poloniei, primul deasupra „zonei roșii”.

Zeljko Kopic, amenințat cu demiterea! Este OUT dacă nu câștigă următorul meci

Numit în august la Wieczysta, Zeljko Kopic a avut un start dificil pe banca polonezilor. După eșecul din derby-ul cu Wisla, 0-2, echipa sa s-a făcut de râs în Cupă, fiind eliminată de Avia Swidnik, grupare din divizia a treia. Mai apoi, au urmat alte trei rezultate dezamăgitoare în campionat, 1-1 cu Zaglebie, 0-2 cu Pogon și 2-2 cu Widzew.

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Eliminat în prelungirile meciului cu Widzew, Kopic nu a stat pe bancă la , câștigată de echipa sa cu 3-0, însă a fost sancționat pentru că a stat prea aproape de spațiul tehnic, așadar a fost suspendat pentru jocurile cu GKS Katowice și Rakow, ambele pierdute cu același scor, 1-2.

Duminică, de la ora 13:15, Wieczysta evoluează pe terenul lui Slask Wroclaw, iar jurnalistul polonez a anunțat că meciul este unul decisiv atât pentru Zeljko Kopic, cât și pentru omologul său, Ante Simundza, echipa care pierde urmând a efectua o modificare pe banca tehnică.

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Situația lui Zeljko Kopic, analizată în presa din Polonia

Polonezii au notat că inclusiv stilul de joc al lui reprezintă o problemă, dincolo de rezultatele dezastruoase pe care Wieczysta le-a avut în mandatul său. „Investitorul principal al clubului, Wojciech Kwiecien, care cheltuie o sumă uriașă pe salariile jucătorilor, nu este mulțumit de rezultate. În loc de un joc ofensiv, fanii urmăresc un stil defensiv, care aproape tot timpul duce la eșecuri.

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Având în vedere soarta unor antrenori precum Kazimierz Moskal, Gino Lettieri și Przemyslaw Cecherz, este posibil ca Kwiecien să-și piardă din nou cumpătul duminică, iar dacă Wieczysta nu va ieși victorioasă, ar putea decide să schimbe din nou antrenorul. Nu este clar ce se va întâmpla dacă meciul se va încheia la egalitate – dacă ambii antrenori își vor păstra posturile sau dacă amândoi vor fi demiși. În orice caz, fotbalul polonez ne surprinde în continuare, iar meciul de la Wroclaw se anunță a fi unul foarte captivant, care ar putea decide soarta antrenorilor”, au notat cei de la .