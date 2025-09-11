Zeljko Kopic le dă mari speranțe fanilor: „Dinamo va reveni o forță în fotbalul românesc”

Dinamo are un start lansat de sezon. „Câinii roșii” sunt pe locul 3 în Superliga României, după primele 8 etape. Zeljko Kopic, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, a vorbit despre viitorul clubului și e convins că, într-un timp nu foarte lung, suporterii vor avea motive adevărate de fericire.

Dinamo, pe locul 3 în Superliga. Fanii vor un trofeu în acest sezon

Ajuns în România într-un moment extrem de complicat al echipei, Kopic a dus-o până pe un loc de play-off în sezonul precedent, iar acum speră să câștige și primul trofeu.

Zeljko Kopic recunoaște că Dinamo avea mari probleme când a ajuns el în România și că a fost o adevărată provocare să ridice echipa atât de sus în clasament.

Zeljko Kopic: „Toată lumea din Croația știe cine este Dinamo. Știu despre ce club vorbim”

„Am început să antrenez în divizia a 4-a, dar am ajuns unul dintre croații care au condus echipe mari. Am avut experiențe și în Champions League, am antrenat la Botev. Am luat echipe de pe ultimul loc și le-am dus în prima jumătate a clasamentului.

Am încercat să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu și să iau cele mai bune decizii pentru echipă și pentru club. Asta cred că e important. Toată lumea vrea să aibă informații de la Dinamo. Pentru mine e important ce se întâmplă în familia noastră de la Săftica.

Mie îmi place să știu unde mă aflu. Am primit și alte opțiuni, nu doar de la Dinamo. Toată lumea din Croația știe cine este Dinamo. Știu despre ce club vorbim. A fost o provocare mare. Am crezut în ceea ce fac, iar acum știu care e mentalitatea mea. Nu renunț niciodată. Eu niciodată nu am pariat pe noroc și mi-am calculat totul. A fost un moment dificil. În primul sezon totul a fost foarte dur, o provocare imensă, dar simt că acum am mai mult control asupra lucrurilor. Cred că Dinamo va reveni o forță în fotbalul românesc”, a declarat Zeljko Kopic la