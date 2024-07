Željko Kopić: „Mai sunt chestiuni de îmbunătățit”. Cum a rezolvat peluza disputa dintre Politic și Selmani

Dinamo a obținut prima victorie din noul sezon al Superligii. . La finalul meciului de pe Arcul de Triumf, atât jucătorii, cât și antrenorul echipei au fost încântați de felul în care s-a desfășurat partida.

Željko Kopić, laude pentru jucătorii săi: ”Am lucrat mult și cred că am meritat acest lucru”

a lăudat jucătorii pentru modul în care au început meciul și speră să continue cu evoluții similare în viitoarele partide. Croatul a subliniat că echipa a arătat o determinare remarcabilă și că are așteptări mari pentru viitor.

„Unele lucruri ne-au ieșit foarte bine, însă mai sunt chestiuni pe care trebuie să le îmbunătățim. Cred că am meritat toate cele patru goluri. Câteodată vom câștiga, câteodată nu, dar trebuie să rămânem fideli strategiei noastre. Perioada aceasta este foarte importantă pentru Dinamo.

Ar fi perfect ca în toate meciurile să avem 100% eficiență în fața porții. Am lucrat mult și cred că am meritat acest lucru. Trebuie să fim mai puternici la mijlocul terenului. În sezonul trecut a fost o presiune enormă, dar acum simt că echipa aceasta poate produce un fotbal interesant.

Și în sezonul trecut am avut jucători excelenți. Am văzut că Cîrjan are câteva calități speciale. Sunt foarte mulțumit de el, însă mai are lucruri de îmbunătățit. Este un profesionist cu adevărat. Sper să facă un sezon bun. Selmani a avut câteva probleme fizice. Toată lumea a putut vedea acest lucru în sezonul trecut. Se antrenează mult, e mult mai bine acum din punct de vedere fizic. Sunt mulțumit de el”.

”Câinii” visează la playoff după Dinamo – Petrolul 4-1

Jucătorii de la Dinamo și-au exprimat satisfacția față de prestația lor și au menționat că echipa a arătat un joc solid și în meciul anterior de la Cluj. Aceștia sunt încrezători că Dinamo poate avea o campanie mult mai bună decât sezonul trecut, când au fost aproape de retrogradare.

„E o victorie mare. Am jucat foarte bine încă din primul minut și am marcat două goluri rapid. Poate că am lăsat ușor adversarii să înscrie, dar mă simt bine după o pauză de cinci luni. Mă bucur că echipa a crezut în mine. Am avut îmbunătățiri semnificative și, dacă continuăm în această manieră, putem obține rezultate frumoase. Poate alte echipe au mai multe vedete, dar avem și noi șansa noastră”, a declarat Astrit Selmani.

Cătălin Cîrjan a exprimat bucuria echipei pentru victorie, menționând că terenul nu a fost ideal, dar că echipa a muncit ca un tot unitar. „Foarte mulți au spus că ne vom bate din nou pentru retrogradare, dar am demonstrat că avem valoare. Mă simt foarte bine și îmi doresc să joc meci de meci.

Anul trecut a fost complicat pentru mine, dar acum sunt bucuros că pot să îmi arăt valoarea. Am fost dezamăgit la Cluj, dar mă bucur că astăzi am câștigat. Cel mai important e să fim aproape unul de altul și să avem suportul fanilor. Suporterii își doresc ca Dinamo să revină la forma de odinioară”, a încheiat Cîrjan.

Politic și Selmani, conflict pe finalul meciului. Peluza ”câinilor” a stabilit cine execută lovitura de la 11 metri

Deși Dinamo a câștigat meciul cu ploieștenii fără probleme, între jucătorii lui Željko Kopić a existat și un mic conflict. „Câinii roșii” au primit o lovitură de la 11 metri pe finalul partidei, iar Dennis Politic și Selmani își doreau să bată penalty-ul. Abdalah a încercat să intervină pentru a-i calma. Totul a fost decis însă de peluză. Suporterii i-au scandat numele lui Politic, iar colegul său i-a dat mingea fără a mai pune întrebări.

„Nu ne-am certat. A fost pur și simplu o discuție despre cine să execute. M-am simțit încrezător și am executat”, a declarat Politic despre incidentul din finalul meciului.

Cătălin Cîrjan după Dinamo - Petrolul 4-1