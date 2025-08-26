Sport

Zeljko Kopic, mâna forte de la Dinamo: “Am informaţii de la jucători! Ştiu că antrenamentele sunt dure!”. Cum s-a adaptat Musi: “Acum e dinamovist de mic!”

Este Zeljko Kopic unul dintre cei mai duri antrenori din SuperLiga României? Marius Niculae are informații din interior despre antrenamentele făcute de tehnicianul croat
FANATIK
26.08.2025 | 14:08
Zeljko Kopic mana forte de la Dinamo Am informatii de la jucatori Stiu ca antrenamentele sunt dure Cum sa adaptat Musi Acum e dinamovist de mic
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Marius Niculae despre antrenamentele dure ale lui Zeljko Kopic la Dinamo. Foto: Colaj FANATIK

Marius Niculae are informații din interior despre antrenamentele dure făcute de Zeljko Kopic. Invitat de Cristi Coste la „FANATIK Dinamo”, oficialul naționalei U21 a României a vorbit despre duritatea tehnicianului croat, dar și despre felul în care s-a acomodat Alex Musi în „haită”.

ADVERTISEMENT

Este Zeljko Kopic cel mai dur antrenor din SuperLiga României? Care este părerea lui Marius Niculae

Marius Niculae are o legătură strânsă cu fotbaliștii de tineret de la Dinamo, făcând parte din stafful naționalei U21. Cristi Coste l-a avut ca invitat la o nouă ediție a emisiunii „FANATIK Dinamo”, în care Niculae a vorbit și despre antrenamentele croatului Zeljko Kopic:

„De regulă în meciurile Dinamo – FCSB se marca. Victoria lui Dinamo nu a fost o surpriză, eu mă așteptam. Sezonul trecut, când avea acel fotbal plăcut, mă așteptam să obțină mai mult. Acum au profitat de forma foarte slabă a celor de la FCSB, dar nici Dinamo nu este la potențialul ei maxim. Este cam la 70-80 %, dar necesită timp. 

ADVERTISEMENT

(n.r. – Face Kopic cele mai dure antrenamente?) Eu am informații de la jucătorii sub vârstă, pe care îi am la echipa națională, iar ei îmi transmit ce fel de antrenamente fac, iar Kopic este puțin mai dur”, a spus Marius Niculae în exclusivitate la „FANATIK Dinamo”.

Cum s-a adaptat Alex Musi la Dinamo: „Acum e dinamovist de mic”

Alex Musi este unul dintre jucătorii care a schimbat tabăra între cele două rivale, FCSB și Dinamo, iar Marius Niculae a vorbit despre felul în care tânărul fotbalist s-a adaptat în familia „câinilor roșii”:

ADVERTISEMENT
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia...
Digi24.ro
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

„(n.r. – Musi s-a adaptat la Dinamo?) Da, era un jucător pe care-l cunoșteam. A avut evoluții bune și la Petrolul și la FCSB”, a declarat Marius Niculae la „FANATIK Dinamo”.

ADVERTISEMENT
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
Digisport.ro
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat

 „Când a marcat contra lui Dinamo în Cupa României, declarase că aceea a fost cea mai frumoasă seară din viața lui. Acum, în urmă cu trei săptămâni, după golul contra FCSB, l-a avut invitat la emisiune și a spus că aceasta este cea mai frumoasă seară”, a adăugat Cristi Coste, moderatorul emisiunii. „Acum spune că e dinamovist de mic! (n.r. – Râde)”, a reacționat Marius Niculae.

Care e situaţia lui Alex Roşca de la Dinamo: “E ca la EKG....
Fanatik
Care e situaţia lui Alex Roşca de la Dinamo: “E ca la EKG. A urcat mult, apoi a coborât complet!”. Ce dezamăgire a trăit în vară
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile...
Fanatik
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului decisiv: profit record pentru club
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Când are loc tragerea...
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Când are loc tragerea la sorți a fazei ligii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Prodanca a dat cărțile pe față în legătură cu divorțul de Reghe: 'Îmi...
iamsport.ro
Prodanca a dat cărțile pe față în legătură cu divorțul de Reghe: 'Îmi pare enorm de rău! Bebeto a vrut să nu îl mai vadă niciodată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!