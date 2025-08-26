Zeljko Kopic, mâna forte de la Dinamo: “Am informaţii de la jucători! Ştiu că antrenamentele sunt dure!”. Cum s-a adaptat Musi: “Acum e dinamovist de mic!”

Marius Niculae are informații din interior despre Invitat de Cristi Coste la „FANATIK Dinamo”, oficialul naționalei U21 a României a vorbit despre duritatea tehnicianului croat, dar și despre felul în care s-a acomodat Alex Musi în „haită”.

Este Zeljko Kopic cel mai dur antrenor din SuperLiga României? Care este părerea lui Marius Niculae

Marius Niculae are o legătură strânsă cu fotbaliștii de tineret de la Dinamo, făcând parte din stafful naționalei U21. Cristi Coste l-a avut ca invitat la o nouă ediție a emisiunii „FANATIK Dinamo”, în care Niculae a vorbit și despre antrenamentele croatului Zeljko Kopic:

„De regulă în meciurile Dinamo – FCSB se marca. Victoria lui Dinamo nu a fost o surpriză, eu mă așteptam. Sezonul trecut, când avea acel fotbal plăcut, mă așteptam să obțină mai mult. Acum au profitat de forma foarte slabă a celor de la FCSB, dar nici Dinamo nu este la potențialul ei maxim. Este cam la 70-80 %, dar necesită timp.

(n.r. – Face Kopic cele mai dure antrenamente?) Eu am informații de la jucătorii sub vârstă, pe care îi am la echipa națională, iar ei îmi transmit ce fel de antrenamente fac, iar Kopic este puțin mai dur”, a spus Marius Niculae în exclusivitate la „FANATIK Dinamo”.

Cum s-a adaptat Alex Musi la Dinamo: „Acum e dinamovist de mic”

FCSB și Dinamo, iar Marius Niculae a vorbit despre felul în care tânărul fotbalist s-a adaptat în familia „câinilor roșii”:

„(n.r. – Musi s-a adaptat la Dinamo?) Da, era un jucător pe care-l cunoșteam. A avut evoluții bune și la Petrolul și la FCSB”, a declarat Marius Niculae la „FANATIK Dinamo”.

„Când a marcat contra lui Dinamo în Cupa României, declarase că aceea a fost cea mai frumoasă seară din viața lui. Acum, în urmă cu trei săptămâni, după golul contra FCSB, l-a avut invitat la emisiune și a spus că aceasta este cea mai frumoasă seară”, a adăugat Cristi Coste, moderatorul emisiunii. „Acum spune că e dinamovist de mic! (n.r. – Râde)”, a reacționat Marius Niculae.