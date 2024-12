Zeljko Kopic, mândru după Dinamo – Poli Iași 2-0: „Mentalitatea fotbaliștilor a fost de top!”. Cum i-a răspuns lui Gigi Becali

Antrenorul croat al „câinilor” și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat, spunând că victoria este pe deplin meritată, ținând cont de golurile anulate pe care le-au avut elevii săi. În final, Zeljko Kopic a fost întrebat de la „Gala FANATIK” și a oferit un răspuns plin de respect pentru Elias Charalambous.

Zeljko Kopic, mândru după Dinamo – Poli Iași

de echipa sa după ce Dinamo a obținut o nouă victorie în campionat, împotriva lui Poli Iași. În urma rezultatului, „câinii” au trecut din nou provizoriu pe primul loc în clasament.

„A fost dificil să deschidem o apărare precum cea a lui Poli Iași. Mentalitatea fotbaliștilor a fost de top. Am încercat, am jucat bine, am continuat să atacăm și în cele din urmă am luat cele trei puncte.

Este o victorie importantă, avem șanse din ce în ce mai mari să intrăm în top 6. Defensiva funcționează, ofensiv stăm bine, să nu uităm că am dat mai mult de două goluri astăzi.

Trebuie să ne pregătim pentru meciul cu Petrolul și după mergem să ne luptăm cu Rapid. Astăzi am făcut această tactică să îi las mai mult spațiu lui Denis Politic și cred că au făcut un meci foarte bun”.

„Elias Charalambous face o treabă foarte bună la FCSB!”

„Pentru noi nu s-a schimbat nimic, știm obiectivele noastre, fotbaliștii sunt bine, sunt într-o formă bună și putem să continuăm la fel în perioada următoare.

Toată lumea are ambiția de a fi cel mai bun, Gigi Becali poate să aibă această oportunitate. Dar ar fi o lipsă de respect din partea mea să nu îl laud pe domnul Elias Charalambous”, a .

„Elias face o treabă foarte bună, FCSB reprezintă foarte bine România în cupele europene și sunt printre primii și în campionat”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.