Zeljko Kopic, mesaj ferm după Dinamo – UTA 1-1: „Cu toții știm că mai avem nevoie de 3-4 jucători”. Cum a comentat cele două eliminări

, după un meci cu multe faze de poartă, pe care „câinii” l-au încheiat în nouă oameni, Georgi Milanov și Cristi Mihai fiind eliminați spre final. Zeljko Kopic a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Zeljko Kopic după Dinamo – UTA 1-1

Dinamo a fost condusă cu 1-0 în duelul de pe Arena Națională contra UTA-ei, după un gol marcat chiar de . Trupa lui Zeljko Kopic a arătat mult mai bine în repriza secundă și a egalat situația pe tabelă în minutul 59, după reușita lui Mamoudou Karamoko, fotbalist introdus la pauză.

Mai apoi, „câinii” au avut ocazii importante de a trece în avantaj, însă nu au reușit să puncteze. Dinamo a încheiat meciul cu doi oameni în minus, Georgi Milanov și Cristi Mihai fiind eliminați, însă UTA nu a profitat de superioritatea numerică și duelul s-a încheiat la egalitate.

Zeljko Kopic a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Prima repriză nu a fost bună, nu am avut putere, energie. A fost greu de privit. În repriza a doua am avut mult mai multă energie și calitate în jumătatea adversă. Cred că am fi meritat mai mult decât un singur gol. E un punct, trebuie să îl acceptăm.

Cum a comentat Zeljko Kopic cele două eliminări din partida Dinamo – UTA 1-1

(n.r. jucătorii intrați la pauză, Karamoko și Mihai, au jucat bine) Îmi doresc ca Mihai să se adapteze încet la tot ceea ce facem, să ne ofere un plus de energie când intră pe teren. Mamoudou a fost accidentat, trebuie să fiu atent la minutele pe care le primește. Au intrat bine, ca și Georgi, am fost mulțumit de repriza a doua.

(n.r. sunteți supărat pe Milanov și Mihai?) Ne-am dorit prea mult în repriza a doua, am dominat încă de la începutul reprizei. Jucătorii și-au dorit prea mult, iar în astfel de situații e posibil să apară aceste incidente. Vor lipsi la următorul meci, dar aceste lucruri fac parte din fotbal.

Zeljko Kopic a vorbit despre transferuri după remiza cu UTA

Aceasta este situația acum, știm că mai avem nevoie de câțiva jucători. Cu toții știm că mai avem nevoie de 3-4 jucători pentru ca lotul să fie complet”, a declarat tehnicianul croat la finalul întâlnirii, conform . Pentru Dinamo urmează un duel pe terenul Universității Cluj, care se va disputa sâmbătă, 23 august, de la ora 21:30.