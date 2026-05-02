Zeljko Kopic, mesaj pentru Cătălin Cîrjan înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Am făcut un tunel pentru el azi”

Dinamo nu renunță la lupta pentru cupele europene, mai ales după ce a câștigat cu rivala Rapid etapa trecută. „Câinii” au acum o deplasare dificilă, chiar contra liderului Universitatea Craiova. Zeljko Kopic a prefațat acest meci în cadrul unei conferințe de presă și a spus cum a pregătit, de fapt, confruntarea. Ce mesaj i-a transmis lui Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei.

Zeljko Kopic vrea să învingă Universitatea Craiova la ea acasă

. a dat însă echipei din „Ștefan cel Mare" o doză importantă de moral, iar Zeljko Kopic a spus înainte de „revanșa" cu Universitatea Craiova că elevii săi sunt pregătiți, dar mai ales motivați.

„După eliminarea din Cupă, nu a fost ușor să ne recuperăm fizic și mental și emoțional pentru meciul cu Rapid. Totuși, echipa a arătat din nou un nivel ridicat de încredere și profesionalism, oferind totul pentru club. Victoria obținută în fața Rapidului a fost foarte importantă pentru noi. În această săptămână ne-am concentrat în principal pe recuperare și pregătire tactică. Jucătorii sunt într-o stare de spirit foarte bună, suntem motivați să facem un meci bun mâine și să luptăm.

Știm că va fi un meci dificil, împotriva unui adversar de calitate, dar mă aștept la un stadion plin, cu multă energie, iar noi suntem pregătiți pentru un joc bun. În ceea ce privește presiunea, nu pregătim niciun meci gândindu-ne cine e pus mai mult sub presiune. Eu vreau să existe presiune la fiecare meci pentru echipa mea, fără să fac diferențe mari. Avem propriul mod de a pregăti partidele și de a ne motiva. Jucătorii noștri nu sunt copii, toți știu unde ne aflăm, pentru ce luptăm și pentru ce luptă Craiova în acest moment. Desigur, presiunea există, dar face parte din viața noastră de zi cu zi aici, la Dinamo”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Ce mesaj i-a transmis Zeljko Kopic lui Cătălin Cîrjan

Acum, a venit rândul antrenorului său să îi transmită un mesaj jucătorului său, care a aflat recent că va fi tatăl unei fetițe

„Am făcut un tunel pentru el astăzi, simt că are o energie bună, sunt fericit pentru el, crește nu doar ca fotbalist, ci și ca persoană, este un alt nivel de responsabilitate. Îi urez toate cele bune pentru următoarea etapă din viața lui”, a mai spus Zeljko Kopic.

