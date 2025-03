Zeljko Kopic, mesaj pentru rivale după Dinamo – Hermannstadt 2-0: „Luptăm pentru fiecare punct”

le-a aruncat mănușa rivalelor din play-off după . Antrenorul croat vrea să le facă zile fripte celorlalte cinci contracandidate la titlu, chiar dacă echipa sa nu are drept de participare în cupele europene.

Mesajul lui Zeljko Kopic după Dinamo – Hermannstadt 2-0: „Va trebuie să facem tot ce e mai bun acolo”

Dinamo a obținut cu Hermannstadt prima victorie după două înfrângeri consecutive în Superligă. „Câinii roșii”, calificați deja în play-off, au ajuns la 48 de puncte, pe locul cinci în campionat. Dinamoviștii vor încheia sezonul regular cu UTA la Arad.

La polul opus, Hermannstadt a înregistrat un eșec după două succese la rând. Sibienii rămân cu 38 de puncte, pe poziția a opta din primul eșalon. Elevii lui Marius Măldărășanu îi vor înfrunta în ultima etapă a sezonului regular, la Sibiu, pe rapidiști.

„Cred că am făcut un meci bun, am avut câteva momente bune în prima parte, dar am făcut și multe greșeli. Au avut câteva situații, am vorbit despre asta. În partea a doua a fost mai bine, am înscris două goluri frumoase.

Sigur că avem presiune, veneam după trei meciuri în care nu am reușit să învingem. Va trebui să facem tot ce e mai bun acolo, vom vedea unde suntem la începutul play-off-ului.

Știam din timp că nu avem dreptul să jucăm în cupele europene, dar asta nu ne împiedică să ne luptăm pentru fiecare punct”, a declarat Zeljko Kopic, după Dinamo – Hermannstadt 2-0.

Dinamo revine în play-off după o pauză de opt ani. Pentru roș-albi, aceasta va fi a treia prezență printre cele mai bune șase echipe ale campionatului. Dinamo a mai jucat în play-off în stagiunile 2015-2016 și 2016-2017, primele de la introducerea sistemului play-off și play-out.

Cea mai bună clasare a „câinilor” în play-off este cea din 2017, când Dinamo a terminat pe locul 3. Atunci, roș-albii s-au luptat la titlu până în ultima etapă, dar au terminat în spatele campioanei Farul și a rivalei FCSB.