Zeljko Kopic, modest după Dinamo - FCSB 4-3. „Sunt mândru de jucători. „Sunt mândru de ce realizăm”

. „Câinii roșii” s-au impus pe Arena Națională cu 4-3. Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi. Antrenorul croat a scos în evidență spiritul de luptă pe care jucătorii săi l-au arătat.

ADVERTISEMENT

Dinamo, prima victorie în fața rivalilor de la FCSB după 5 ani

A Dinamo s-a impus cu 4-3 în fața rivalilor de la FCSB. Danny Armstrong a fost omul meciului. Mijlocașul scoțian a înscris un hat-trick de zile mari, care le-a asigurat „câinilor roșii” trei puncte prețioase.

A fost sărbătoare pe Național Arena după victoria în fața celor de la FCSB. „Câinii roșii” nu mai câștigaseră un meci în fața rivalilor de 5 ani, iar jucătorii, împreună cu stafful tehnic, au făcut show cu galeria. Kopic le-a dedicat victoria fanilor.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic: „Eu chiar am crezut în această echipă. Eu am insistat pentru Musi”

„E important să câștigăm. Mă bucur că avem o oarecare stabilitate în acest start de sezon ezitant. Încerc să îi fac pe băieți să creadă în continuare. Noi am făcut un meci bun și am câștigat cele 3 puncte. E cel mai mare derby din România. E multă suferință, dar vine și bucuria.

Pentru mine, FCSB e o echipă cu mare valoare. Cred că nu sunt în cea mai bună formă. Când văd câte meciuri au jucat în ultimul sezon, am simțit că nu sunt prea proaspeți nici fizic, nici mental. Au calitate, dar cred că acum plătesc prețul pentru partidele multe din sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

Nu vorbim doar despre Musi. Eu chiar am crezut în această echipă. Eu am insistat pentru Musi. De asemenea, mi-am dorit și alți jucători. Noi avem oarecare limite financiare, dar încercăm să ne descurcăm cu bugetul pe care îl avem. Să cerem jucătorii potriviți și să îi aducem la cea mai bună formă.

ADVERTISEMENT

Încă avem nevoie de transferuri. O victorie sau o înfrângere nu pot schimba faptul că avem nevoie de jucători. Cu siguranță trebuie să acționăm. Avem câteva opțiuni. Vrem să facem lucruri pozitive.

ADVERTISEMENT

Sunt mândru de jucători. Sunt mândru de ce realizăm. Chiar am motive să sărbătoresc și să fiu fericit după un an și jumătate. Asta, de asemenea, pune presiune în plus pe mine. Vreau să le ofer suporterilor ceva la schimb”, a declarat Kopic, conform