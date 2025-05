Zeljko Kopic, mulțumit cu sezonul reușit de Dinamo: „Suntem obosiți mental și fizic”

a fost meciul care a închis sezonul în SuperLiga României. Formația antrenată de Mirel Rădoi a obținut toate cele trei puncte, asta deși la pauză era condusă cu scorul de 1-0.

Dinamo încheie sezonul cu șase meciuri la rând fără victorie

Dinamo București a încheiat cu un eșec acest sezon de SuperLiga și cu o serie de șase jocuri consecutive fără victorie în play-off. Echipa bucureșteană a fost învinsă în ultima rundă de Universitatea Craiova.

Chiar dacă a deschis scorul după doar 12 minute prin golul lui Andrei Mărginean, Dinamo a fost egalată în debutul reprizei secunde, după ce Barbu a fost servit excelent de .

câteva minute mai târziu și a finalizat o acțiune personală de toată frumusețea. A fost al 19-lea gol reușit de Alexandru Mitriță în acest sezon.

La finalul partidei de pe ”Ion Oblemenco”, antrenorul lui Dinamo a vorbit despre eșecul din Bănie și a tras câteva concluzii cu privire la jocul prestat de jucătorii săi.

„Echipa s-a luptat, a dat tot ce a putut. În prima repriză am avut 1-0 și unele momente în care am controlat jocul. Ideea în repriza a doua a fost să fim mai defensivi, să acoperim spațiile, dar am primit gol repede.

Craiova a fost mai bună, au avut tranziții și noi nu am mai la fel de compacți. Cred că Universitatea Craiova a meritat victoria. Suntem obosiți mental, fizic. Unii jucători au probleme cu accidentările. Toți cred că au dat tot ce au avut mai bun”.

„Trebuie să transferăm jucători de calitate”

„Cel mai important lucru a fost intrarea în play-off, ambiția noastră a fost să adunăm cât mai multe puncte. Vom pregăti sezonul viitor și vom fi mai buni. Nu e momentul să vorbim de plecări. Voi vorbi cu jucătorii.

Am spus că avem nevoie de 10 jucători sau mai mult dacă vrem să creștem nivelul și să avem obiective mai mari. Trebuie să transferăm jucători de calitate pentru a fi mai buni și care să merite să poarte tricoul lui Dinamo.

Dennis Politic e un jucător important pentru noi, a avut câteva probleme cu accidentările. Vom vedea. E el e foarte important, e căpitanul nostru”, a declarat Zeljko Kopic la flash-interviu.