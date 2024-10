Zeljko Kopic, mulțumit după Farul – Dinamo 1-1: „Am venit să jucăm fotbal! E un rezultat echitabil”

Antrenorul lui Dinamo consideră că o remiză este echitabilă, ținând cont că elevii săi au evoluat mult mai bine în prima repriză, în timp ce „marinarii” au jucat mai bine în a doua parte a meciului.

Zeljko Kopic, mulțumit după Farul – Dinamo

Zeljko Kopic a fost mulțumit după , fiind de părere că rezultatul este unul echitabil: „Am venit să jucăm fotbal și să obținem ceva din acest meci.

Am avut 1-0, am avut ocazii importante. Nu am reușit să marcăm al doilea gol. Ei au făcut schimbări bune în a doua repriză, iar până la final ne mulțumim cu acest egal, cred că e un rezultat echitabil”.

„Adversarii au căutat oportunități de a marca, arbitrul a fost lângă, nu cred că trebuia dictat penalty. Oricine încearcă să își facă oportunități de a marca”, a mai spus Zeljko Kopic.

„Respect FCSB, respect pentru ce fac!”

„Urmează un derby mare cu FCSB. Respect FCSB-ul, respect ce fac ei, au atuurile lor. Noi vom pregăti meciul cât mai serios și vom încerca să câștigăm toate punctele.

Reprezintă România în cupele europene, dar noi avem motivele noastre pentru a pregăti cât se poate de bine meciul cu FCSB.”, a .

„1-1 este un rezultat echitabil. Sunt bucuros că am marcat din nou și mi-am ajutat echipa. Am mai avut câteva ocazii, îmi pare rău că nu am marcat și să duc scorul la 2-0 în prima repriză. Altfel era jocul, dar așa e la fotbal.

Câteodată marchez, câteodată nu. Sunt bucuros de forma mea și sper să o țin tot așa. Am o problemă musculară, sper să-mi revin până la meciul cu FCSB. Voi face niște investigații.

Suntem pregătiți pentru derby, cred că toți jucătorii visează la aceste meciuri, la derby-uri. De-abia aștepăm acest meci”, a declarat și Cătălin Cîrjan, autorul golului „câinilor”.