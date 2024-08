Zeljko Kopic, nemulțumit după FC Voluntari – Dinamo 0-1: ”Trebuia să avem mai multe realizări ofensive”

acestei competiții, cu golul marcat de Cătălin Cîrjan. A fost o victorie dificilă în fața unui adversar bine așezat în teren de fostul atacant Claudiu Niculescu.

Prima reacție a lui Zeljko Kopic după FC Voluntari – Dinamo 0-1

La finalul partidei FC Voluntari – Dinamo 0-1, care i-a dus pe ”câini” în grupele Cupei României Betano, antrenorul Zeljko Kopic a cerut noi transferuri și a vorbit despre .

ADVERTISEMENT

”În acest moment, așteptăm să vedem care e situația lui Hakim Abdallah. Am mai avut probleme cu accidentările, trebuie să vedem concret care e treaba. Aceasta este echipa pe care o folosesc, nu judec în termeni de cel mai bun 11. Am avut doi jucători noi față de ultima partidă.

Am fost puțini obosiți, dar am hotărât să introducem o echipă puternică, deoarece am jucat contra unei echipe puternice. Trebuia să avem mai multe realizări ofensive, dar cel mai important e că am câștigat.

ADVERTISEMENT

Pentru mine e extrem de important că ne-am calificat în grupe. Trebuie să avem răbdare cu toți jucătorii. Mergem la Cluj să jucăm cu liderul din acest moment, mergem să jucăm fotbal și sperăm să ne întoarcem cu un rezultat bun. Da, mai avem nevoie de transferuri”, a declarat Kopic.

Cîrjan dă vina pe teren pentru evoluția mai slabă a lui Dinamo

”E o perioadă foarte frumoasă. Ne mândrim cu rezultatele, suntem fericiți și e important că am mers mai departe. Ne așteptam la un meci de luptă. S-a văzut și oboseala noastră, dar important e rezultatul. Nu știu dacă se aștepta cineva la acest start după tot ce a fost, dar e un sentiment plăcut. Sper să o ținem tot așa.

ADVERTISEMENT

De două etape tot jucăm cu liderii. E un meci dificil cu U Cluj, dar mergem să luăm punctele. Nu e nicio problemă că sunt rezervă, avem un cuplu bun de fundași centrali, când e nevoie de mine intru să dau totul”, a spus fundașul Răzvan Patriche.

”Suntem bucuroși, obiectivul era să ne calificăm. Am avut multe meciuri grele în ultima perioadă, dar cred că și astăzi am jucat bine. Nu este ușor, dar jucăm de plăcere. Terenul ne-a îngreunat jocul, cred că nu l-au udat, poate a fost o tactică a lor.

ADVERTISEMENT

Am marcat în primele două jocuri, apoi nu am mai făcut-o, dar au făcut-o colegii mei și eu cred că mi-am făcut treaba. Este extraordinar să joci cu suporteri, le dedicăm această victorie. Mergem la Cluj cu gândul la victorie, așa cum am făcut și în fața Craiovei. Ne dorim să câștigăm Cupa”, a afirmat Cătălin Cîrjan.